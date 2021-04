Barby yBurlando le hicieron un regalo a la hija dePampita de87 mil pesos

La panelista le llevó el obsequio al baby shower. “No me miraron muy bien cuando llegué”, admitió.

Una réplica de un auto de alta gama a batería para niños que cuesta 87 mil pesos fue el regalo que Barby Franco y Fernando Burlando le hizo a Pampita para su beba.

La panelista llegó al baby shower con el enorme obsequio en mano y pidió a una de las organizadores que lo deje medio escondido. Pero cuando fueron viendo entre todos los regalos, anunciaron que ése era de Barby.

“No me miraron muy bien cuando llegué a la fiesta. Me morí de vergüenza. Llegué medio desubicada con el auto y le dije a Luciana, que es la madrina de la beba y la que organizó todo el baby shower: por favor escondelo porque me da mucha vergüenza”, contó la novia de Burlando en Hay que ver.

Contó que ella también participó del regalo comunitario que las compañeras del programa le hicieron a la modelo porque “El regalo del auto fue más de Fernando Burlando hacia Rober y Carolina porque tiene una relación re linda él con Robert”.

Y sobre el costo, se sinceró: “Ahora, con el dólar, se re disparó el número del autito. Yo me quería morir cuando me dieron el ticket”.