Beckham y un nuevo mimo para Messi: el argentino se reencontrará con otro viejo amigo en Inter Miami

El elenco de Florida sigue sumando a compañeros cercanos del campeón del mundo: se unirá al plantel otra figura de nivel mundial.

Mientras Lionel Messisigue de vacaciones en Rosario, Argentina, Inter Miami continúa trabajando en el mercado de pases para tener un mejor plantel y que el Diez se sienta cada vez más cómodo: luego de adquirir a Sergio Busquets y Jordi Alba, el conjunto que comanda Gerardo Martino sumó a Luis Suárez, otro amigo de La Pulga.

El uruguayo es el nuevo delantero de las Garzas. Luego de su paso por Gremio, el Pistolero firmó su contrato por un año con opción de extenderlo por uno más. El futbolista de 36 años se reencontrará con Busquets, Alba y Messi, jugadores junto a quienes conquistó importantes títulos y forjó una relación de amistad fuera del campo de juego.

“Bienvenido Luis Suárez, al sueño de Miami”, escribió la cuenta oficial de Inter acompañada de una imagen de cuatro niños que tienen, cada uno, la camiseta de los exfutbolistas de Barcelona. Arriba de la imagen una leyenda que dice: “Nada más lindo que jugar con amigos”.

Inter Miami oficializó la llegada de Luis Suárez. (Foto: Captura).

La despedida de Luis Suárez de Gremio

“Mi familia y yo queremos agradecerles a todos el cariño y lo vivido ayer en el Arena do Gremio. Fue un día increíble e inolvidable, los llevaremos en nuestro corazón por siempre. Sé que muchos no pudieron ir, gracias igual por el afecto”, escribió Suárez en su cuenta de Instagram.

La despedida de Luis Suárez de Gremio. (Foto: Captura),

Luego, el delantero de 36 años habló del duro momento que está viviendo dentro y fuera del campo de juego por dolores en su rodilla derecha. “Lo que siento es un pinchazo constante. A veces se me traba, llega un limite que no la puedo doblar. Después de los partidos es impresionante. El día antes del partido me tomo tres pastillas, una al otro día a la mañana, y horas antes de jugar me pincho”, comentó enel programa 100% Deporte de la radio Sport 890 de Uruguay.

Uno por uno, los amistosos de Lionel Messi con el Inter Miami en la pretemporada

El mejor jugador del mundo debe reincorporarse el 10 de enero al conjunto estadounidense, después de las vacaciones más largas de su carrera.