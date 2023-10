Belén Francese iniciará acciones legales contra su ex pareja tras revelar que hicieron un trío con Andrea Rincón

Belén Francese llevará a juicio a Martín Witty, su ex pareja, tras los dichos de la polémica noche donde reveló que hizo un trío sexual con la modelo y Andrea Rincón. Así lo confirmó Alejandro Broitman, su abogado.

Este martes, en diálogo con Bien de Mañana (El Trece), el programa de Fabián Doman, apuntó contra el bailarín sobre lo que había pasado en el evento realizado por Moria Casán.

¿Belén Francese le hará juicio a Martín Witty?

Martín Witty en Bien de Mañana. (Captura: El Trece)

«La señora Belén, en un programa de televisión, ella dijo algo que sintió. No dijo qué se hizo, qué no se hizo. Ahora, contra la señora Andrea, tampoco tiene nada la señora Francese», comenzó diciendo el abogado.

«Si con cualquier persona que pudo haber estado en una reunión, cuenta cosas que son totalmente incomprobables porque no pasaron o porque no puede probarlo, sale a decir que esa situación se dio o cómo se dio, para colgarse y lograr ir a un canal de televisión, a este tipo de personas hay que dejarlas de lado porque no tienen ningún tipo de escrúpulos en manchar y dañar la imagen de una persona que es madre, que está criando dos hijas del esposo, junto con el esposo que perdieron a su madre», aclaró.

Además, apuntó contra Martín acusándolo de una persona complicada: «Hay un cierto respeto que hay que tener, no todo vale para poder llegar a la televisión, y más de alguien que fue excluido por ser una persona conflictiva y compleja».

«A partir de ahora, si hay alguien que no puede probar lo que está diciendo en la Justicia, lo va a tener que probar o sino va a tener que soportar lo que la Justicia dictamine respecto a la situación que está contando esta persona», advirtió.

Respecto a por qué es una persona supuestamente conflictiva, detalló: «Es la persona que está apareciendo en cámara. Por algo fue excluido del medio, y está queriendo volver. Es la única manera. El señor va a ser denunciado como corresponde y tendrá que explicar en la Justicia, no se puede dañar la imagen de una persona así».

Sin embargo, el conductor del programa desafió al abogado y le dijo que «este tema lo sacó Francese en PH (Podemos Hablar – Telefe), y que Witty podría defenderse con la grabación del ciclo». Por eso, Broitman afirmó: «No hablaban de este señor, y este señor se metió por la ventana».

«Contra la señora Andrea, Belén no tiene nada. Si la señora Andrea por haber dicho que hubo unas miradas y una estrecha insinuación, se puso así… imagínense cómo debe estar cuando este señor de un pasado oscuro está diciendo lo que dice. Es aberrante lo que dice para dos mujeres, y esto entra en el maltrato de género», explicó el abogado, dando los motivos por los que terminará en la Justicia.

«Nadie certifica a nadie por ser madre o por no serlo. Simplemente por ser mujer, porque una persona tiene hijos y está criando dos hijas, tiene derecho a que nadie venga con mentiras a dañar la imagen para colgarse de un tema para volver a la televisión. Este señor estaba totalmente desaparecido y es la única manera que tuvo de volver», agregó.

Si bien el equipo de Doman le mencionó que había corrido el rumor sobre este tema luego de finalizar el evento de Moria Casán, Broitman insistió: «Yo entiendo todas las posturas, menos la postura del señor que es totalmente detestable».

Luego, el ex novio de Francese, quien estaba en la pantalla del programa, se metió en la conversación e intentó defenderse. «O sea, lo que está haciendo el abogado ahora, es lo que él me está acusando a mí. Está trayendo un tema y lo está explayando en los medios», expresó.

«Es público. Yo le pido un favor. Usted ocúpese de lo suyo que bastante complicado la va a tener. Yo lo único que le pido es ’deje de hablar y de dañar la imagen de personas’. Usted está mintiendo, no tiene pruebas. Va a tener que explicar esto en la Justicia», le respondió el abogado, muy furioso.

De todas formas, Witty no se quedó callado y argumentó: «Usted dice que yo me estoy colgando de esto por los medios. Claro que sí, se lo estoy aclarando. Esto es así, en la televisión es así. Pero lo que yo estoy diciendo es verdad, usted me está juzgando antes de tiempo. Usted no estaba ahí, en el diálogo de Belén y Andrea nadie lo nombró».

«No hablemos más, ya reconoce que es poco caballero. No tiene moral esta persona. Más allá de eso, no existió el tema. Si el señor sostiene algo, lo tiene que probar, sino es mentira», sostuvo Broitman.

Tras la insistencia de Doman sobre que el tema lo sacó Francese, el abogado dijo: «El señor dijo que hubo un trío, dijo cualquier cantidad de burradas. Cualquier cantidad de situaciones que no existieron. Nadie agrandó nada, el único que viene a meter situaciones que no existieron es el señor. Vamos a ir a la Justicia, no le quepa la menor duda».

«Voy a llevar a Belén Francese, a Andrea Rincón a declarar. ¿Qué problema hay? Gente como esta no tiene que estar en los medios. No es correcto lo que hace», sentenció Alejandro Broitman sobre Martín Witty, abogado de la modelo. /Exitoina