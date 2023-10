Benavides-Price, la pelea por el título volvió a tener un nuevo combate en el Rally de Marruecos

El menor de los hermanos se ubicó cuarto en la etapa y está quinto en la general. El australiano que lo sigue en el Mundial, pasó al segundo lugar.

Los pilotos completaron este domingo el tercero de los seis días del Rally de Marruecos tras el paso del primer «rulo» Zagora-Zagora. Luciano Benavides, quien se había ubicado en el séptimo puesto del prólogo y cuarto en la etapa 1, volvió a quedarse con el cuarto puesto en este tramo a 3 minutos y 34 segundos de Tosha Schareina, el líder de este domingo. En la general, está cuarto a 3 minutos y 49 segundos de Ross Branch. ¿Y Toby Price? fue segundo y llegó a la misma ubicación en la general por lo que la pelea por el título está en llamas.

Desde el campamento en el desierto de Zagora, Luciano Benavides habló con El Tribuno -único medio argentino y sudamericano presente en la útima fecha del Mundial-: «Segunda etapa terminada, fue un día largo y duro, Son días difíciles porque estamos peleando por el campeonato también. junto con Toby tiramos lo más que podemos. Hoy hubo piedras, fue peligroso a la mañana y luego hubo dunas, navegación, un mix de todo».

«Estamos muy parejos»

Pese a que en reiteradas oportunidades dijo que quiere ir paso a paso, sabe que el final del mundial se acerca: «Mi rival directo es él (por Price), ya que Adrien (Van Beveren) está más rezagado en la carrera. Estamos muy parejos y hoy me descontó minutos, por lo que la pelea en el podio está muy cerca. Influye en el campeonato aunque no hay que hacer muchas cuentas porque falta mucho todavía. No está facil, hay que ir paso a paso y seguir así».

Consultado sobre como se sintió en el desierto, dijo: «Fue al estilo de ayer, pero a la moto la sentí mejor. Le pusimos más blandas a las suspensiones para tener más confort, aunque a mí se me hincha bastante un dedo, pero estoy cómodo sin grandes errores. Empujé todo el día, no me guardé nada, todo el día tiré o más que podía», cerró.

Cómo sigue el Rally de Marruecos

La etapa 3 de este lunes tendrá una especial de 336 kilómetros y 108 kilómetros de enlace y será el último bucle Zagora-Zagora. El martes va a ser el turno de la etapa 4, Zagora-Merzouga, con 343 kilómetros de especial y 75 kilómetros de enlace. El miércoles terminará todo con el rulo Merzouga-Merzouga en el desierto de Sahara con 152 kilómetros de especial sin recorrer enlaces.