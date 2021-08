Berni, contra Tolosa Paz: “Por más garche que haya, el pueblo es infeliz sin justicia social”

El ministro de Seguridad bonaerense apuntó también contra su par de Nación, Sabina Frederic, de quien aseguró: “Ella cree que nosotros vivimos de joda. Está tan jodona en plena crisis del Olivos Gate, que pidió la reelección de Fernández” 30 agosto, 2021

Una curiosa frase de la precandidata a diputada nacional por la Provincia Victoria Tolosa Paz motivó una dura respuesta por parte del ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni.

Tolosa Paz había asegurado en un reportaje con Pedro Rosenblat y Martín Rechimuzzi: “Nosotros vinimos para hacer posible la felicidad de un pueblo y la grandeza de una patria, y no hay felicidad de un pueblo sin garchar. Perdón, nosotros somos así. Lo que digo, es parte importante de la vida, el baile, el disfrute, el goce, no lo vamos a ocultar. Somos seres humanos, nos gusta gozar, nos gusta divertirnos”.

Ante esta manifestación, Berni comentó en una entrevista con Luis Novaresio: “Si no hay justicia social, si hay inequidad social, por más garche que haya, el pueblo es infeliz”.

Berni se mostró muy enojado con la ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Fredric, y con el presidente, Alberto Fernández. Fredric había sido noticia este fin de semana, al burlarse de la inseguridad en el Conurbano, al decir que “Suiza es más tranquilo, pero más aburrido”.

Sobre este comentario de Fredric, Berni se explayó: “Durante la pandemia estuvo de fiesta, nosotros en vez de estar de fiesta estuvimos trabajando; con esa mirada intelectual que no tiene nada que ver con la realidad, los que vivimos en el conurbano sentimos que está en otra frecuencia”, analizó.

Y disparó: “Ella cree que nosotros vivimos de joda. Está tan jodona en plena crisis del Olivos Gate, que pidió la reelección de Fernández. (…) ¿Por qué no se sensibiliza con nuestros muertos? ¿Por qué no viene a trabajar a las villas con nosotros? ¿Por qué no viene a trabajar en contra del narcotráfico con los problemas que tenemos acá, no en Rosario?”, completó.