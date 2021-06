Berni habló sobre su posible candidatura con una chicana aAlberto:“El gobernador y la presidenta lo definirán”

El ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires es uno de los dirigentes que suena para encabezar la lista del distrito. Consultado por ello, aprovechó para marcar sus diferencias con el presidente, Alberto Fernández En tan solo un mes los partidos políticos deben presentar las listas con los candidatos para competir en las elecciones legislativas y en el oficialismo todavía no hay certezas y continúa la danza de nombres. Uno de los que se baraja es el del ministro de Seguridad bonaerense,, sin embargo, el propio funcionario salió a aclarar la situación y manifestó que

“La verdad una cosas es lo que quisiera y otra cosa lo fáctico; para cualquier hombre representar los intereses del gobierno de la provincia de buenos aires es un honor. Pero eso lo definen el gobernador y quien conduce el espacio político, que es la presidenta (sic)”, aseguró en tono de ironía y con un “mensaje” contra Alberto Fernández.

En un diálogo que mantuvo con Eduardo Feinmann en Radio Rivadavia, reconoció que tiene ganas de ir como candidato en las elecciones legislativas, pero reconoció que ve “muy dificil” esa posibilidad porque tiene “muchas diferencias con el Gobierno nacional”, con el que suele ser muy crítico.

En este sentido, reafirmo: “No creo tener ese honor de representar a los bonaerenses”.

<img class=»alignleft size-full wp-image-942045 img-responsive lazyload img-responsive» src=»https://www.nexofin.com/archivos/2021/02/berni-y-kicillof.jpg» alt=»» width=»768″ height=»432″ />

Las declaraciones de Berni no son aisladas y forman parte de una serie de comentarios que evidencian las diferencias que hay entre él y el Presidente. A mediados de junio, la mano derecha de CFK disparó contra Alberto Fernández, luego de que el Presidente dijera una polémica frase sobre que “los argentinos vinieron de los barcos”.

“Me parece que, más allá de que se haya disculpado, yo soy de los que creen que es imposible saber quiénes somos y adonde vamos si no sabemos de dónde venimos”, arrancó. Y siguió: “El ser nacional, tal cual lo describía Jauretche, es una mixtura de sangre criolla, indígena y extranjera, que nada tiene que ver con esa frase de que han bajado de los barcos”, disparó.

Por último, dijo que “más allá de eso, si fue o no un exabrupto, para nosotros tiene una mirada estratégica, porque no se puede saber hacia dónde vamos si no sabemos de dónde venimos“, reiteró.

A su vez, Berni deja ver sus diferencias con su par de nación, Sabina Frederic, a quien ha criticado en reiteradas ocasiones por su labor en el gabinete nacional. En una ocasión la acusó de intentar “generar políticas con los intendentes, que no tienen ninguna herramienta de articulación policial” y que eso era “un disparate”.

Sin embargo, sus diferencias con Fernández también exceden el ámbito de la seguridad: “Tengo muchas diferencias con el Gobierno y no solo en materia de seguridad, algunas son de café y otras son más profundas“, sostuvo en diálogo con C5N.