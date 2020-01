Berni propuso implementar el “uno por uno”: un año de trabajo por uno menos de condena

El ministro de Seguridad de la Provincia propuso implementar el sistema de Brasil para acabar con la sobrepoblación de las cárceles bonaerensesEl ministro de Seguridad bonaerenseEntre algunas de ellas, expresó que le gustaría implementar un sistema en que

“Yo creo que tenemos que ir a un modelo como el de Brasil, el uno por uno: un año de trabajo productivo, haciendo escuelas, viviendas, por un año de libertad y que en ese año ingrese el Estado con todo su esfuerzo para enseñarle un oficio, generarles una orientación, una educación”, dijo el funcionario en diálogo con el programa Intratables.

En ese sentido, el ministro dijo que el Estado debe asistir a la familia del preso “porque si está desamparada en los lugares donde viven y no es atendida, los atrapa la narcocriminalidad”. “Entonces de nada sirve que hagamos un esfuerzo si no tenemos una mirada totalmente integral. Ahora, liberar presos porque no tenemos lugar sin una mirada reparadora no tiene ningún sentido”, añadió.

La Ley de Ejecución Penal de la provincia prevé una rebaja en la pena a razón de diez días por año de prisión para los presos que “demuestren buena conducta, espíritu de trabajo, voluntad en el aprendizaje y sentido de responsabilidad en el comportamiento personal”. Berni calificó de “escaso” este beneficio.

“Hay que generar reformas no solamente en el sistema de seguridad sino también en el sistema penitenciario, para que la persona que sale del sistema penitenciario pueda tener la capacidad de reinsertarse, que no sea el Estado quien la excluya. Tenemos que tener una mirada inclusiva, no solo una mirada social, sino también preventiva”, agregó.