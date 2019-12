Berni y las drogas: “El consumo en la Argentina ya está legalizado, les guste o no”

El ministro de Seguridad bonaerense planteó que la legalización “existe hace 10 años”, a partir de un fallo de la Corte Suprema

Además de insistir en que hay que hacer una propuesta para regular todos los estupefacientes, aseguró que “ya están legalizados hace 10 años”.

Según explicó el funcionario, el fallo Arriola, dictado por la Corte Suprema de Justicia en 2009, admite que “el artículo 14 de la Ley de Estupefacientes es inconstitucional”.

“Las acciones privadas de los hombres que no afecten la moral, el orden público y no produzcan daños a terceros no pueden ser juzgadas. La jurisprudencia es fuente del derecho”, planteó.

“Hay que decirle esto a la sociedad: el consumo en la Argentina está legalizado, les guste o no les guste. Y lo dice la Corte Suprema, no Berni”, aseguró en una entrevista para CNN Radio.