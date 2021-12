Bienes Personales: el tenso cruce entre José Luis Espert y Leandro Santoro

Los recientemente diputados ingresados al Congreso de la Nación discutieron, luego de que el economista libertario llamara a una “rebelión fiscal” producto de la aprobación de la modificación de la ley

José Luis Espert llamó a una “rebelión fiscal” luego de que la Cámara de Senadores sancionara modificaciones en el impuesto a los Bienes Personales.

A raíz de sus comentarios, Leandro Santoro salió al cruce en redes sociales con el funcionamiento del parlamento como eje de la discusión.

“#RebeliónFiscal”, publicó el diputado nacional de Avanza Libertad en su cuenta de Twitter compartiendo el anuncio de que el oficialismo logró en la Cámara Alta los cambios en Bienes Personales, en la sesión en la que Juntos por el Cambio se retiró del recinto denunciando que se incumplió con el reglamento para lograr el quórum.

“¿Rebelión fiscal? Espert usted ya no es más un comentarista, es un diputado nacional y el parlamento acaba de sancionar una ley legítimamente. A usted puede no gustarle, incluso parecerle injusta, pero si está dentro del sistema democrático debe respetar las reglas de juego”, replicó Santoro por la misma vía.

En esa misma línea, Espert continuó con la discusión y esgrimió: “Soy diputado de la Nación, SERVIDOR del pueblo argentino que está reventado de pagar impuestos y asqueado de cómo ustedes malgastan esa plata. Sí, lo ratifico, basta de más impuestos, basta de esta nueva esclavitud que gente como vos ha inventado: la esclavitud impositiva”.

Finalmente, Santoro dijo que “usted tiene todo el derecho a pedir que se bajen todos los impuestos. Pero si participa de una votación y pierde no puede desconocer su validez. Note que lo trato con respeto, no discuto sus razones y no le recuerdo por qué motivo se aprobó en el Congreso. Retractarse es de buena persona.