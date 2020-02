Bill Gates quiere invertir en la extracción de litio en Salta y Catamarca

El multimillonario y filántropo lidera una ronda de inversión de u$s 20 millones de un start up que busca eficientizar los procesos de extracción y evitar la emisión de gases de efecto invernadero.El multimillonario y filántropo lidera una ronda de inversión por u$s 20 millones a través de dos fondos, «Breakthrough Energy Ventures» y «The Engine» del MIT, para financiar a Lilac Solutions, una startup norteamericana que implementa

La compañía norteamericana hará las pruebas piloto en la Argentina a finales de 2020 junto a la empresa minera Lake Resources. La asociación entre ambas no fue casualidad.

Consultado por El Cronista, el director de Lake Resources, Steve Promnitz, señaló que recientemente, en Atacama, la gente local protestó contra la modalidad de las operaciones de Sociedad Química y Minera de Chile (SQM). «Lake quería encontrar una mejor manera y estudió más de 10 nuevos procesos de extracción directa para encontrar uno que fuera más eficiente y utilizara menos agua, lo que sería mejor para el medio ambiente. Así encontramos a Lilac», destacó Promnitz.

En esa línea, el ejecutivo siguió: «La industria del litio cambió. Hasta hace 5 años era un mineral industrial utilizado para vidrio, cerámica y lubricantes con solo el 10% utilizado en baterías. Ahora, es una industria química de alta tecnología donde se requiere un producto de litio de alta calidad con muy bajas impurezas, con un 55% de producción utilizada en baterías con el objetivo del 85% en los próximos 5 años».

El proyecto Kachi se encuentra entre los 10 mejores recursos de salmuera de litio del mundo. «Las muestras de salmuera se están procesando en una planta piloto de Lilac Solutions en California. Nuestro objetivo es producir sosteniblemente en el futuro a partir. La intención es conseguir un producto de alta calidad y baja impureza capaz de atraer precios premium”, destacó Promnitz.

David Snydacker, CEO de Lilac Solutions, aseguró que el financiamiento le permitirá crear una línea de fabricación en California, mientras que afirmó que, de funcionar, espera implementar la tecnología para extraer litio de fuentes no convencionales, como campos petroleros y plantas de energía geotérmica, que producen grandes cantidades de salmuera.

. Pretende además achicar el gasto de capital y bajar el consumo de agua durante la extracción, detalló BloombergNEF.

La startup aplica un novedoso modelo de producción que consiste en la utilización de perlas de intercambio iónico, que permiten eliminar selectivamente el litio y dejar magnesio, calcio, boro y otros minerales no deseados. Es decir, el proceso elimina la necesidad de grandes estanques de evaporación y es capaz de devolver la salmuera agotada de litio al subsuelo sin cambiar su química.

El 75% de este material está atrapado en depósitos subterráneos de agua salada y los procesos convencionales de recuperación producen la evaporación del agua e implican la utilización de muchos químicos. Las estimaciones arrojan que cada tonelada de litio extraída de la salmuera requiere 70,000 litros de agua dulce. Además, las zonas que poseen este mineral tienden a ser desérticas.

Según consignó BloombergNEF, la demanda del «oro blanco» podría cuadruplicarse para la próxima década. El auge de los autos eléctricos impactará de lleno en este mercado, ya que almacenan la energía en baterías que contienen este material.

La demanda de litio está creciendo rápidamente, según el analista de metales de BNEF Sharon Mustri. «El principal desafío para estas nuevas empresas es crecer», dijo.

Por su parte, Breakthrough Energy Ventures es un fondo de inversión que financia startups que sean capaces de reducir las emisiones en 500 millones de toneladas métricas anualmente. Los inversores del fondo incluyen a Jeff Bezos, fundador de Amazon y Jack Ma, cofundador de Alibaba y Michael Bloomberg.

f: Cronista