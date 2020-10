BioVYZR: cómo es el casco al estilo astronauta para enfrentar el Covid-19

Está equipado con filtros de aire y tiene un sistema de ventilación para que no se empañe

En plena pandemia de coronavirus, el uso del barbijo suele complementarse con un protector basado en una lámina flexible de acrílico. Otros apelan a recursos un tanto llamativos y aparatosos, como el casco utilizado por Diego Maradona durante un partido amistoso.

Sin embargo, la firma canadiense Vyzr atrajo todas las miradas con el sistema protector BioVYZR, un sistema purificador personal de aire que asegura una protección contra los peligros que circulan en el aire en el entorno diario. El diseño cuenta con una protección integral de 360 grados junto a un sistema de filtrado de aire.

Según sus creadores, el BioVYZR no es un sistema nuevo, ya que este tipo de respiradores con purificadores de aire suelen ser utilizados en entornos industriales y en laboratorios médicos. En este caso, el modelo que acaban de desarrollar está disponible para todo el público.

