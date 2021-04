Bitcoin: quiénes son los “lobos” que apostaron a la criptomoneda y ahora son millonarios

Son visionarios porque comenzaron a invertir alrededor del año 2010 y continúan siendo dueños de parte del activo

Cuenta con muchos inversores. Son visionarios porque comenzaron a invertir alrededor del 2010 y continúan siendo dueños de parte del activo. Dos de ellos son Tyler y Cameron Winklevoss, considerados como los primeros multimillonarios Bitcoin.

Los hermanos saltaron a la fama luego de demandar a Mark Zuckerberg por robarles la idea de Facebook. La demanda les hizo ganar US$ 65 millones y en 2013 invirtieron US$ 11 millones en Bitcoin, cuando cada una valía US$ 120. En ese momento, les alcanzó para comprar el 1% de Bitcoin si se tiene en cuenta su valor total en dólares.

En la actualidad, los protagonitas invierten su dinero en el mundo de las criptomonedas a través de su fondo “Winklevoss Capital Management”. Más precisamente destinan su dinero a startups del sector como Block-Fi, una compañía que da préstamos a usuarios en Bitcoin y criptomonedas.

Ya alcanzó una valoración de US$ 3.000 millones y, luego de que el Exchange Coinbase comenzase a cotizar en el índice bursátil Nasdaq, los expertos esperan que Block-Fi realice su primera oferta pública antes de fin de año.

Otros dos millonarios Bitcoin son Matthew Roszak (47) , un inversor y cofundador de una startup de Blockchain, y Michael Saylor (55), CEO de MicroStrategy, una de las empresas de tecnología que más apostó a la suba de la famosa divisa digital este año. En total, almacenan 90,859 Bitcoin, es decir, un total de US$ 2.190 millones.

Por otro lado, el empresario Tim Draper (60) tiene más de US$ 1.100 millones en Bitcoin; Mike Novogratz (56) invirtió US$ 7 millones en la criptodivisa en 2013 y hoy se estima que su capital supera los US$ 470 millones; y el programador Vitalik Buterin (26), según Forbes, tiene más de US$ 360 millones en Ethereum, la moneda hermana de Bitcoin.