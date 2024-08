Blanqueo: para el mercado, podrían ingresar u$s5.000 millones a las cuentas especiales

El Gobierno espera que se blanqueen más de 40.000 millones de dólares, según se detalla en el último informe del programa argentino acordado con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Esta cifra supera en 10.000 millones de dólares las estimaciones más optimistas del sector privado.

La consultora 1816 ha realizado algunas proyecciones basadas en la premisa de que la operación de exteriorización de capitales no tiene como objetivo principal la recaudación de impuestos, sino la obtención de más dólares para el país.

El informe señala que, según el documento acordado con el FMI, la recaudación del impuesto especial sería equivalente al 0,3% del PIB, lo que sugiere que el gobierno espera declaraciones por más de 40.000 millones de dólares. Esto, teniendo en cuenta que los montos menores a 100.000 dólares no están sujetos al impuesto, ni tampoco aquellos que, superando esa cifra, mantengan el dinero en una cuenta especial hasta el 31 de diciembre de 2025.

«Si tuviéramos que estimar un número: 50.000 personas blanqueando 100.000 dólares sumarían 5.000 millones de dólares que no pagarían el impuesto», indica el informe de la consultora 1816. A pesar de ello, la consultora considera difícil proponer cifras alternativas a las del gobierno, dado que se cree que hay «un gran volumen de activos disponibles».

El informe también estima que los activos argentinos fuera del sistema financiero alcanzan los 400.000 millones de dólares, según datos del INDEC, de los cuales se calcula que 200.000 millones de dólares están en efectivo dentro del país. Esta cifra es un 70% superior a la existente durante el anterior blanqueo bajo el gobierno de Mauricio Macri.

Además, las condiciones para adherirse al blanqueo se consideran «muy atractivas», ya que se ofrecen alternativas que prácticamente eximen del pago del impuesto, y en caso de tener que pagarlo, el monto es bajo, especialmente en comparación con el blanqueo de Macri, que tenía un impuesto del 10%.

Sin embargo, el programa de exteriorización enfrenta desafíos debido a la experiencia posterior al blanqueo de 2016, cuando se prometió estabilidad fiscal, pero meses después se aumentaron las alícuotas de Bienes Personales, alcanzando hasta el 2,25% para bienes en el exterior.

A pesar de esto, en el mercado se estima que podrían ingresar hasta 5.000 millones de dólares, lo cual tendría un impacto significativo. Aquellos que dejen su dinero en cuentas especiales tendrán la oportunidad de invertir en fondos comunes y bonos públicos.

Por otro lado, se espera que las reservas del país podrían aumentar en unos 1.500 millones de dólares adicionales a través de los encajes en cuentas en moneda extranjera. A esto se suman otros 2.800 millones de dólares de financiamiento que, según se informó, el gobierno ya tiene asegurado.

Con el blanqueo en marcha, han comenzado a surgir consultas de contribuyentes a sus asesores tributarios. Los analistas coinciden en que dos grupos de personas podrían estar especialmente interesados en este plan: aquellos con cuentas no declaradas en Estados Unidos y freelancers que trabajan para el exterior y mantienen dólares fuera del país en cuentas no oficializadas. Una parte significativa de las consultas se refiere a dólares no declarados por montos inferiores a 100.000 dólares.