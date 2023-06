“Bobo, bobo”: el inesperado momento que vivió Gastón Edul con los fanáticos chinos de Lionel Messi

“Andá pa’ allá, bobo”. La frase de Lionel Messia Wout Weghorst durante el Mundial de Qatar 2022, que aún resuena en la mente de miles de fanáticos de la Pulga. Y tanto es así que esa expresión dio la vuelta al mundo y llegó hasta China, lugar donde la Selección Argentina se prepara para enfrentar este jueves a Australia por una nueva fecha FIFA.

El capitán del conjunto Albiceleste le dijo aquella frase a Gastón Edul mientras el periodista le consultaba sobre el triunfo argentino, tras el partido ante el equipo neerlandés. Y, en esta oportunidad, el cronista se encontraba en las calles de Beijing cuando un grupo de seguidores de Messi se le acercaron, lo reconocieron y le cantaron: “Bobo, bobo, que mirás bobo, andá pá allá”.

Pero eso no fue todo. Luego del cántico de los hinchas, el periodista se dio el lujo de firmar autógrafos en varias camisetas con la número diez de Messi.

El periodista contó el detrás de escena del «Qué mirás bobo» de Lionel Messi. (Foto: Captura)

Messi habló del “andá pa’ allá, bobo” y contó cómo se le ocurrió hacerle el “Topo Gigio” a Van Gaal

“No me gustó el ‘Andá pallá’, bobo. No estaba nada pensado, no me gusta dejar esa imagen”, confesó el 10 en una entrevista en París que le realizó el conductor AndyKusnetzoff.

Sobre el festejo que hizo Messi ante Países Bajos por el Mundial de Qatar, el rosarino dijo: “El Topo Gigio salió en el momento. No lo pensé. Mis compañeros me hablaban de lo que había dicho Van Gaal para picarme”. Messi contó que sus hijos se adueñaron del “andá pa’allá” y lo usan para pelearse y hasta para cargarlo (Olé).

Thiago, Mateo y Ciro Messi cargan a Leo con el “andá pá allá bobo”

“Ahora los chicos a veces me cargan con eso”, contó Messi en una entrevista que dio al diario Olé. “Cuando pasa algo o se pelean entre ellos o discuten por algo lo tiran y alguno que otro lo usa”, reveló.

Algo arrepentido de haber actuado en caliente en el recordado momento con el futbolista de Países Bajos, el delantero rosarino dijo: “Hoy o después de haber pasado todo lo que pasó, no me gusta verme de esa manera y que se haga viral como se hizo. No pensaba en nada, pero fue un momento de calentura, un partido muy caliente por todo lo que se había hablado antes y durante el partido y por cómo terminó, pero sé que en la Argentina se hizo viral y que hasta hicieron stickers”, dijo.

Día, hora y TV de los amistosos de la Selección en Asia

Argentina vs Australia , el 15 de junio (Beijing) desde las 9 (hora de la Argentina), por TyC Sports.

, el 15 de junio (Beijing) desde las 9 (hora de la Argentina), por TyC Sports. Argentina vs Indonesia, el 19 de junio (Yakarta, Indonesia).

El periodista presenció un momento insólito con los seguidores de la Pulga en Beijing que al verlo se acordaron de la frase que le dijo el capitán de la Selección argentina a Weghorst en el Mundial de Qatar.