Boca-River: El pronóstico del Brujito Maya para el Superclásico

El astrólogo dio su predicción de cuál será el resultado del Superclásico en La Bombonera.

No fue fácil. El Brujito Maya quedó muy deprimido luego de haber fallado en su predicción del duelo entre Boca y Racing por la Copa Libertadores. A pesar de eso, ahora vuelve a la carga: dio su pronóstico para el Superclásico entre Boca y River en La Bombonera.

Antes que nada, el astrólogo aclaró que no es de ningún cuadro de fútbol. «No tengo favoritos», aseguró de forma contundente. Para hacer sus predicciones futbolísticas mira la fecha de fundación de los clubes y del nacimiento de los jugadores.

Luego, viendo el paronama astrológico de hoy, dio su pronóstico para el partido entre el Xeneize y el Millonario, que será clave en la Copa Diego Maradona. «Gana River. Es de Géminis y Júpiter, el planeta de la súerte transita en Acuario en un auspicioso trígono con el Sol de River», le explicó a TyCSports.com.



«En cambio Boca, que es de Aries tiene a Marte en su signo, poniendo trabas y dificultades en el campo de juego. ¿incluso podríamos pensar en algún lesionado? Marte es proclive a los accidentes», advirtió el Brujito Maya.

¿A qué jugadores destacó? Por el lado de River, a Nacho Fernández. «Es de Capricornio, tiene seguridad y confianza. Saturno se fue de su signo dejándole el campo libre para destacarse y brillar. Cada pelota que toque la convertirá en una posible jugada de gol. El 2021 será un año brillante para él», aseguró.

A su vez, se refirió al juvenil Julián Álvarez: «Acuariano, es otro que claramente se va a lucir. Júpiter, la estrella de la suerte, está en su signo. Los astros no le pueden fallar. Por eso me inclino está vez en el triunfo de River».

Por el lado de Boca, destacó que Esteban Andrada, quien nació un 26 de enero y es acuariano, estará «¡imparable!» y cree que Ramón Ábila tendrá una buena actuación. «Libriano. Va a tener una visión general del juego, ver lo que otros no ven y eso le va a permitir sacar ventaja», dijo.

Más allá de que no está confirmado si será titular o irá al banco, ve bien a Carlos Tevez, emblema de Boca. «Con él no soy objetivo porque lo quiero, me cae bien, así que siempre lo veo triunfador. Es un grande», sentenció el Brujito Maya.

Los antecedentes del Brujito Maya

El Brujito Maya venía acertando difíciles pronósticos en los últimos años: los Superclásicos y las finales de la Libertadores de 2018 y 2019, la suerte de la Selección Argentina en la última Copa América y hasta la salida de Darío Benedetto de Boca. Pero en 2020 había fallado al dar a River ganador de a Superliga: «Este sábado en Tucumán -ante Atlético- gana River y sale campeón».

Desde el panel de Presión Alta le recordaron su traspié y el Brujito, rápido de reflejos, se había escudado en el gol mal anulado a Rafael Santos Borré en aquella velada. «Yo acerté, (Patricio) Loustau no lo cobró».

Por último, este año, había pronosticado que Racing eliminaría a Boca en la Copa Libertadores, aunque finalmente pasó el Xeneize. Ahora el Brujito Maya va por su revancha en el Superclásico…