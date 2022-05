BoletaÚnica:el debate enDiputados arrancó con chicanas,cruces y el rechazo del Frente deTodos

El bloque oficialista consideró que el tema no es urgente. Además, desestimó una iniciativa de Juntos por el Cambio para aumentar el número de expositores en las reuniones informativas.

Con discusiones sobre la presencialidad, Diputados inició el debate por la Boleta Única (Foto: Prensa Diputados).

La Cámara de Diputados inició el miércoles el debate sobre la Boleta Única, con cruces entre oficialismo y oposición, en el plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales, Justicia y Presupuesto y Hacienda.

El Frente de Todos rechazó la propuesta de Juntos por el Cambio para que las reuniones informativas sean bimodales, presenciales y virtuales, lo que permitiría un mayor número de expositores sobre Boleta Única, proyecto al que se opone el oficialismo.

La diputada Carla Carrizo (Juntos por el Cambio) mencionó que en Legislación General lograron integrar “las voces del interior” en el debate sobre Alquileres y que “realmente muy participativo”. Defendió el sistema bimodal en las reuniones informativas: “Es la modalidad que hace un tema nacional”.

Carrizo dijo que el artículo 114 bis del reglamento habilita a usar el videochat para conocer la opinión de la ciudadanía: “Dice lo que estamos proponiendo hacer”.

El presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Hernán Pérez Araujo (Frente de Todos), rechazó el pedido al responderle a Carrizo que ese punto del reglamento habla de “audiencias públicas”.

Pérez Araujo dijo: “Esto no es una audiencia pública, es una reunión plenaria de tres comisiones. El carácter no está determinado y serán las presidencias las que lo determinen”, y agregó: “En las comisiones no se vota”.

Las posturas de la oposición y del oficialismo sobre la Boleta Única

La diputada Silvia Lospennato, de Juntos por el Cambio, dijo que la mayoría de los países del mundo usan boleta única pata votar: “Las democracias evolucionaron hacia una forma de votación que es más sencilla para el elector, más transparente y fundamentalmente más democrática, porque garantiza que toda la oferta electoral esté en el cuarto oscuro. Esa garantía hoy no está asegurada”.

La diputada Graciela Camaño, del interbloque Federal, también adelantó su respaldo al proyecto: “Este sistema beneficia al ciudadano, la Cámara Nacional Electoral viene aconsejando desde 2007 que nos aboquemos a esta cuestión”.

El diputado del Frente de Todos Sergio Casas expresó su rechazo a la Boleta Única: “Ya tenemos un sistema electoral, por lo cual no me parece un tema que sea una emergencia”.

Boleta Única Papel

El plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales, Justicia y Presupuesto inició el tratamiento de los proyectos sobre boleta única papel, tras el emplazamiento que realizó la semana pasada el pleno del cuerpo.

Para posibilitar la convocatoria a ese plenario se formalizaron el martes las integraciones de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia, donde fueron reelegidos como presidentes los oficialistas Hernán Pérez Araujo y Rodolfo Tailhade, respectivamente.

En Asuntos Constitucionales, Frente de Todos (FdT) y Juntos por el Cambio (JxC) tendrán cada uno 17 miembros, en tanto que la restante vacante será ocupada por una integrante del interbloque Federal.

En la Comisión de Justicia, en tanto, los dos principales espacios de la cámara tendrán 15 representantes cada uno y el lugar restante será para el interbloque Federal.

Sergio Massa y el jefe del bloque del Frente de Todos, German Martínez. (Foto: Télam)

En el debate sobre boleta única se pusieron sobre la mesa ocho proyectos elaborados por Silvia Lospennato (PRO), Pablo Tonelli (PRO), Jorge Enríquez (PRO) -mandato cumplido-; Emilio Monzó (Encuentro Federal), Gustavo Menna (UCR) -mandato cumplido-; Enrique Estévez (Socialismo) y Alejandro ‘Topo’ Rodríguez (Identidad Bonaerense).

El tratamiento del proyecto sobre boleta única se resolvió la semana pasada, tras el avance opositor para pedir una sesión especial para debatirlo el jueves pasado, a partir de una solicitud que contaba con los respaldos suficientes cono para alcanzar el quórum.

Pero el miércoles, sobre la hora, el oficialismo neutralizó esa movida, aunque para conseguir el tratamiento de su agenda productiva debió ceder al planteo de la oposición.

En el esquema esbozado por JxC se prevén reuniones también los días martes 17 y 24, para finalmente buscar dictamen el miércoles 31 de mayo, como paso previo a la aspiración de llevar el tema al recinto en la primera quincena de junio.

Consejo de la Magistratura

Tras el debate sobre Boleta Única un plenario de comisiones de Diputados fijó un cronograma de trabajo para debatir el proyecto sobre la nueva composición del Consejo de la Magistratura votado hace un mes por el Senado, tras la vuelta a la integración anterior de ese cuerpo judicial por haberse vencido el plazo que la Corte Suprema le dio al Congreso para expedirse sin que el tema fuera abordado por la Cámara baja.

El Senado aprobó el proyecto del Poder Ejecutivo el pasado 7 de abril, al avalar el texto consensuado entre el oficialismo y bloques provinciales para dotar de mayor federalismo al organismo encargado de la selección de jueces.

Juntos por el Cambio criticó la jugada que le permitió al kirchnerismo sumar miembros en el organismo que designa y remueve jueces. (Foto: NA)

En la votación en la que se convalidó la norma por 37 votos contra 33, el interbloque opositor de Juntos por el Cambio (JxC) manifestó su rechazo a la propuesta del Gobierno, en desacuerdo con la decisión de no incluir a la Corte Suprema de Justicia en la representación del Consejo.

El proyecto eleva de 13 a 17 el número de integrantes del Consejo y crea cuatro regiones federales en el seno del organismo que sesionarán en el interior del país periódicamente con la meta de dotarlo de mayor federalismo.

Ley de Alquileres

Por otra parte, el Frente de Todos impulsará esta tarde en la Comisión de Legislación General emitir dictamen a un proyecto de reforma de la ley de alquileres que incorpora incentivos fiscales para propietarios e inquilinos con el fin de mejorar la oferta de viviendas, manteniendo los ejes centrales de la norma aprobada en 2020.

La Comisión de Legislación General, conducida por Cecilia Moreau (FdT), fue convocada para las 14 para debatir las propuestas de cada bloque sobre la reforma de la ley de alquileres y emitir los dictámenes de mayoría y minoría.

El oficialismo tiene asegurada la mayoría, ya que cuenta con 16 de los 31 miembros de ese cuerpo asesor mientras que Juntos por el Cambio tiene 14 integrantes y otro corresponde al Interbloque Federal.

La ley sancionada en 2020 a instancias del bloque de Cambiemos extendió la vigencia de los contratos de 2 a 3 años y fijó un indicador anual de ajuste de valores basado en un promedio de la inflación y los salarios, que ahora son cuestionados por inmobiliarias y propietarios, y que son defendidas por las principales asociaciones de inquilinos.

La comisión de Legislación General de la Cámara de Diputados, debatiendo sobre la ley de Alquileres. (Foto NA)

Fuentes del oficialismo señalaron que, tras analizar las diferentes posturas, decidieron “darle más tiempo a la ley” y encarar las reformas con la mirada puesta en los incentivos ya que el principal problema es la falta de oferta.

En ese contexto, tendrán en cuenta algunos puntos propuestos por el diputado del FDT José Luis Gioja que propone beneficios para los monotributistas y para los propietarios, con el objetivo de incrementar la cantidad de inmuebles para alquiler.

Con información de Télam.