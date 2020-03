Bolivia declara la emergencia por el coronavirus

11 de marzo de 2020

Jeanine Áñez

Se trata de un alerta nacional por motivos de salud, ante el avance del virus en el país, luego de que se detectaron los dos primeros casos en Bolivia.

El Gobierno de facto de Bolivia declaró este miércoles la «emergencia nacional» luego de detectar los dos primeros casos de coronavirus en su territorio: uno en Santa Cruz y otro en Oruro. La medida responde a movilizar los fondos necesarios para frenar el brote.

El Gobierno de Bolivia habló del coronavirus

«El Gobierno está declarando una emergencia nacional», anunció el ministro de la Presidencia, Yerko Núñez, en una conferencia de prensa luego de la reunión de coordinación que celebró el Ejecutivo de facto con las autoridades nacionales, departamentales y municipales para analizar la situación del coronavirus en Bolivia.

“Esto le permite al Gobierno agilizar los fondos necesarios para frenar el virus y atender simultáneamente cualquier contingencia que se presente”, explicó Yerko Núñez.

«En momentos como éstos debemos trabajar unidos, debemos trabajar en equipo», declaró la presidenta de facto Jeanine Añez y agregó: «Estamos en medio de una campaña electoral que a veces genera confrontaciones pero este es el momento de dejar esto en segundo plano».

Además, Núñez aclaró que no habrá ni cierre de centros educativos ni de fronteras, porque de momento los representantes de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en Bolivia no lo aconsejan. No obstante, recomendó el aislamiento voluntario de las personas que presenten síntomas de coronavirus.

En el arranque de la reunión, Núñez, instó a los habitante de Bolivia a cumplir con las recomendaciones de lavarse las manos y taparse la boca y la nariz al toser o estornudar. «Es importante proteger a nuestros abuelos que son los que mayor riesgo corren», agregó.

El ministro de Salud de Bolivia, Aníbal Cruz, había confirmado este miércoles los dos primeros casos de coronavirus en Bolivia. Se trata de dos mujeres de más de 60 años que visitaron Italia, el segundo país que más casos del virus presenta. Ambas mujeres se encuentran en aislamiento y recibiendo tratamiento.

«Hay que mantener la calma», pidió el alcalde de Oruro, Saúl Aguilar, tras confirmarse el primer caso en la ciudad, al tiempo que reveló que se habrían producido casos de especulación en farmacias con productos como las mascarillas.