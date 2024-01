Bombazo mundial: Jürgen Klopp comunicó que se va del Liverpool

El entrenador que llevó a Liverpool a Alexis Mac Allister decidió que no continuará en el club una vez finalizada la temporada.

El entrenador alemán Jürgen Klopp confirmó este viernes que una vez finalizada la temporada dejará de ser el entrenador del Liverpool, club al que llegó en octubre de 2015 tras un exitoso ciclo en el Borussia Dortmund y con el que se confirmó como uno de los mejores entrenadores del mundo, conquistando un total de cuatro títulos nacionales y tres internacionales, incluida la Champions League de la temporada 2018/2019 y el Mundial de Clubes en 2019.

Con Liverpool en la primera posición de la Premier League, con cinco puntos de ventaja sobre sus más inmediatos perseguidores que son Manchester City, Arsenal y Aston Villa, el ganador del premio The Best a mejor entrenador en 2019 y 2020 sorprendió haciendo el anuncio a la propia prensa oficial del club, lo que explica que su decisión ya había sido comunicada con anterioridad a la directiva.

“Voy a dejar el club al final de la temporada”, dijo mirando a cámara. “Puedo entender que sea un shock para muchas personas en este momento, pero obviamente puedo explicarlo. Amo absolutamente todo de este club. Amo todo de la ciudad. Amo todo de los aficionados. Amo el equipo. Amo el grupo de trabajo. Todo”, continuó.

Y explicó: “Que me haya convencido de tomar la decisión tiene que ver con que siento que estoy quedándome sin energía. No tengo ningún problema ahora. Yo lo sabía desde hace tiempo y tenía que anunciarlo en algún momento. Sé que no pudo hacer el trabajo una y otra vez. Después de todo el tiempo que pasamos juntos, el respeto y el amor creció y lo menos que les debo es la verdad”.