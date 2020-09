Buena noticia para Boca Juniors: un jugador descartado podrá estar en Paraguay

Finalmente Miguel Ángel Russo tendrá a disposición a uno de sus futbolistas favoritos, que en primera instancia no estaba en la consideración para el partido contra Libertad A pocas horas de que se haga efectivo el regreso a la actividad deen la, el conjunto dirigido porrecibió una importante noticia de cara a lo que será el viaje a Paraguay para enfrentar aeste jueves desde las 21 horas.

Luego de varias especulaciones respecto de qué sucederá con aquellos jugadores que dieron positivo a los controles de COVID-19, muchos arrojaron un resultado negativo a las últimas pruebas por lo que podrán partir rumbo al país vecino junto al plantel.

Uno de estos casos fue el de, hombre indispensable en la consideración del director técnico. El ex delantero de Vélez ya no posee coronavirus pese a que todavía no se cumplió el plazo de 14 días después de su testeo afirmativo.

Sin embargo, su presencia en el equipo que medirá fuerzas con los de Ramón Díaz no está confirmada debido a que en los últimos entrenamientos sufrió una molestia muscular. Si bien presentó síntomas de mejoría, será evaluado con detenimiento hasta el final.