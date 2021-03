Bullrich contó cómo se filtró la foto de Macri en un Zoom desde la cama: «Fue por error»

El gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, aseguró que la viralización de la imagen forma parte de la interna que atraviesa el PRO por estas horas.

La presidenta del PRO, Patricia Bullrich, explicó este martes cómo fue que se volvió viral una foto del Zoom que mantuvieron referentes de Juntos por el Cambio ayer a las 10 de la mañana y en la que se lo puede ver al ex presidente Mauricio Macri participando desde la cama.

Aunque se especuló que la filtración de la imagen respondió a la dura interna que atraviesa el PRO tensionado entre halcones y palomas, Bullrich aseguró que se trató de «un error involuntario de alguien del equipo de prensa».

La imagen del ex presidente participando una reunión virtual desde la cama, en la cual incluso se puede ver en el fondo a su esposa Juliana Awada en camisón sentada en la cama y revisando su celular, se volvió viral en pocos minutos y motivó todo tipo de bromas y críticas en las redes sociales.

Algunos rumores le adjudicaban a Bullrich la difusión de la imagen, dado que se decía que había sido ella quien subió la foto a un grupo de WhatApp. Sin embargo, la ex ministra de seguridad, explicó: «Fue un error involuntario de alguien del equipo de prensa, no le doy otra categoría de esa. No me parece que se tenga que comentar en qué grupo estaba ni de qué manera salió». Y agregó: «Salió involuntariamente por alguien que seguramente vio una foto sin saber que detrás había otra imagen, nada más».

En diálogo con radio Continental, Bullrich aseguró que «no se sabe exactamente qué sucedió, pero no hubo mala fe de nadie». Además, aprovechó la ocasión para desmentir que haya existido un enojo interno: «No hubo nada».

Sin embargo, Bullrich no fue la única en dar explicaciones acerca de este caso. Gerardo Morales, gobernador de Jujuy, también se refirió al tema y contó hoy que «hace casi seis meses» que no participa de las reuniones de la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio y aseguró que la foto del ex presidente Macri recién levantado alas 10 de la mañana en el Zoom de Juntos por el Cambio es parte de «la interna del PRO».

«La foto la sacó alguien que estaba ahí, pero no fuimos nosotros. Esa es la interna del PRO», sostuvo el referente de la UCR, en diálogo con Rock and Pop.