Bullrich tiene»bajo siete llaves»un plan para bajar la inflación:¿Por qué no quiso dárselo a Macri de 2015 a 2019?

La titular del PRO se bajó de las próximas legislativas a través de una polémica carta publicada en su cuenta de Facebook.

Tras un acuerdo con Horacio Rodríguez Larreta, la titular del PRO se bajó de las próximas elecciones legislativas. Ahora, resta confirmarse si María Eugenia Vidal será primera postulante en la Ciudad.

Bullrich sorprendió el viernes con una carta publicada en sus redes donde hizo público el anuncio de su declinación. Allí, la titular del PRO, sugirió que tiene la fórmula para frenar el proceso inflacionario argentino sin embargo es llamativo que nunca le haya presentado estas ideas a su líder político, el ex presidente Macri, que durante su Gobierno no encontró la forma de detener una inflación galopante. «Tengo un plan bajo siete llaves para llevar a cabo en Argentina un shock antiinflacionario. Sé cómo hacerlo. Tenemos que bajar la inflación y llevarle tranquilidad a los argentinos. Ése va a ser el primer tema», subrayó la ex funcionaria.

Sorprende que Patricia Bullrich fue funcionaria del gobierno de Mauricio Macri entre 2015 y 2019, años en los que la inflación se disparó sin piedad al compás de la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores.

«La Argentina tiene muchas mafias, hay que desarmar todo eso», aseveró también en su renuncia. En tanto, respecto al ex presidente, afirmó que «Macri dejó que todos tomen las decisiones en búsqueda de lo mejor para todos».

«Como presidenta del PRO decidí dar un ejemplo, renunciar a una candidatura pero no a la lucha. Todavía están en debate las candidaturas en la Provincia de Buenos Aires. El ejemplo arrastra. Nadie puede decir ‘quiero la unidad, pero no me muevo’. Todos tienen que estar a disposición. El ejemplo que yo di se puede dar en la Provincia», concluyó.