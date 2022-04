Bullrich y los halcones deJxC cuestionaron a sus socios por la exclusión deJavierMilei

La referente del PRO se refirió a la decisión tomada por sus propios socios, que emitieron un comunicado en el que denunciaron la existencia de diversos actores que “quieren quebrar a Juntos por el Cambio”.

La interna oficialista comienza proyectarse en el arco opositor donde la presencia y el avance de Javier Milei en el ámbito político ha generado rispideces sobre posibles alianzas. Patricia Bullrich, referente del PRO, hizo alusión a la postura que adquirió su partido de excluir al economista liberal y cuestionó que no le hayan permitido reabrir la discusión tras un cónclave iniciado en el Instituto Hannah Arendt.

“Milei nunca pidió entrar a Juntos por el Cambio ni ser parte, así que estamos discutiendo algo abstracto y no me parece que sea razonable discutirlo de esa manera”, indicó la presidenta del PRO esta mañana en diálogo con radio Continental.

“En la reunión de ayer hubo algunos temas que hay que debatirlos mejor. Este tema -sobre Javier Milei- no estaba en mi agenda, no había sido discutido previamente por los partidos. Llegué a la reunión tarde y la decisión estaba tomada”, sostuvo la ex ministra de Seguridad de la Nación.

En ese sentido, agregó: “Creo que en este momento tenemos que plantearnos nuestras posiciones respecto a la política argentina y no me parece que el ‘no’ sea una buena estrategia de Juntos por el Cambio. Ayer lo intenté discutir, pero el tema ya se había debatido. Desde mi punto de vista, de una manera todavía no clara.”

El comunicado de prensa que entregaron al concluir el encuentro aseguró que “hay actores que buscan el quiebre de Juntos por el Cambio, entre ellos Javier Milei, que no forma parte de JxC e intenta quebrar nuestra unidad siendo funcional al oficialismo”.

Al respecto, Bullrich insistió hoy: “El hecho de que se haya decidido sin haber consultado todavía a los partidos o sin estar en temario un tema de esta envergadura para que los partidos debatan previamente sus posiciones me parece un poco apresurado. Tenemos que ser más consciente y pensar más en la construcción, antes que cerrar las puertas en Juntos por el Cambio”.