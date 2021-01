“By Lilitas”:orígenes e inspiración detrás de la nueva línea de ropa para todos los cuerpos de Elisa Carrió

Mientras prepara su regreso a la política activa, la fundadora de la Coalición Cívica apuesta a su pasión por la moda. En diálogo con Infobae, Carrió y su equipo creativo cuentan detalles del nuevo proyecto

Lilita Carrió, abogada, catedrática universitaria, política argentina, ex Diputada de la Nación por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (2005-2007 /2009-2020), y ahora también diseñadora de moda

El mundo de la moda siempre abre puertas a nuevos talentos y diseñadores. Pero este 2021 sorprendió con una noticia inesperada: el lanzamiento de la colección de indumentaria y accesorios creada por Elisa “Lilita” Carrió y un equipo de amigas y diseñadoras. Se trata de By Lilitas, una nueva marca pensada para ofrecer talles y modelos para todos los tipos de cuerpo.

“Estamos terminando de preparar todos los detalles para el lanzamiento de #ByLilitas. Como ya venía anunciando, este es mi nuevo emprendimiento como diseñadora”, escribió contundente Elisa Carrió en el Instagram de la marca días atrás, antes del gran lanzamiento.

“Desde muy chica ideo mi ropa; la mayoría de mis prendas son pensadas por mí y confeccionadas por amigas diseñadoras. Hoy me animo a volcarme entera a esta vieja pasión, con ayuda de amigas que van a modelar mis prendas y de mi familia, que con mucho amor está colaborando en todos los procesos”, agregó la ex diputada nacional y referente de Juntos por el Cambio.

Elisa Carrio se lanza como diseñadora de moda con su marca By Lilitas

Sobre la modalidad de la nueva marca, Carrió expresó: “Este es un proyecto familiar, pequeño. Hay prendas únicas y otras con stock limitado. Si les gusta algún modelo hagan la compra por la web, al momento de coordinar la entrega una de nosotras se comunicará antes para brindar toda la información sobre la prenda. En el caso de que decidan que no es la prenda adecuada, les devolveremos el dinero en el momento y anularemos la compra. Hacemos envíos a todo el país. Queremos que su experiencia de compra sea totalmente satisfactoria, nuestro objetivo es que estas prendas las luzcan con felicidad”. La línea incluirá vestidos, chalinas, pantalones y camisas con una apuesta por los talles XL y las prendas holgadas. Y, como adelanto, en su cuenta de Instagram -que ya sumó casi 8 mil seguidores- Elisa subió algunas de las telas que utilizará para sus creaciones.

Ante este nuevo proyecto fashionista, Infobae dialogó con Carrió y su equipo creativo, quienes compartieron más detalles sobre sus fuentes de inspiración y cómo fue el proceso de crear la línea de ropa.

Vestidos y túnicas, algunas de las prendas de la colección de By Lilitas

“La idea de crear By Lilitas surgió cuando hace más de un año Carrió anunció su jubilación en el Congreso Nacional a fines del 2019. Ahí armó una agenda de actividades sobre cuestiones pendientes que tenía ganas de encarar: terminar de construir su casa, volver a abrir su estudio y ejercer como abogada y crear una marca de ropa diseñada por ella”, comentaron a Infobae integrantes del equipo de diseño que trabaja con Lilita.

La etiqueta elegida para todas las prendas de su nuevo proyecto personal

Fue así como empezaron a llegar ideas y propuestas. Se armó el equipo creativo que hoy está conformado por diseñadores y una modista, quien también es modelo y posa para las fotos de Instagram. Con esta nueva faceta, Elisa Carrió sumó una actividad adicional a su diversificado perfil público. A fines del año pasado, Carrió también sorprendió anunciando que pondrá fin a su retiro político y que está evaluando la posibilidad de postularse al cargo de gobernadora de la provincia de Buenos Aires en el 2023.

Prendas holgadas y tambien vintage son las que se van a encontrar en su tienda online

La flamante marca de Carrió se caracteriza por diseñar talles grandes y prendas holgadas para que todas las mujeres puedan sentirse cómodas y libres. El equipo de diseñadoras que trabaja en By Lilitas dijo a Infobae que lo que más las entusiasma es “la posibilidad de hacer ropa de su gusto, para señoras y de trabajar con gente que disfrute hacerlo y a la que se les pague bien, lo que corresponde”.

Para esta primera colección, la del verano 2021, que ya está disponible para su compra online, Lilita pensó una línea que incluye vestidos, chalinas, pantalones y camisas. Los géneros utilizados para su confección los eligió la propia Elisa años atrás en algunos locales de viejos amigos.

“Antes las telas que fue comprando las usaba para sus propios modelos, ahora también las usa para diseñar para la marca. También trabajamos otras telas que son recomendaciones del equipo de trabajo”, precisó su equipo creativo a Infobae.

Los estampados son característicos de esta primera colección de verano 2021

Al momento del origen de la inspiración para la nueva colección 2021, las diseñadoras de By Lilitas dijeron que “estas prendas surgieron tanto de ideas de Lilita como de las diseñadoras que integran el equipo. Son modelos que todas nosotras usaríamos.Y por suerte coincide con el gusto de muchas mujeres”, afirmaron.

En cuanto a la falta de marcas en el país que cumplan con la Ley de Talles y hagan ropa para todos los tipos de cuerpos, las mujeres que integran el equipo de By Lilitas estuvieron de acuerdo en que “faltan marcas, lo sabemos, pero esa no fue la principal razón por la que empezamos By Lilitas”.