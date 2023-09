Cambio radical: cómo será la nueva versión de WhatsApp, que transformará su estética para siempre

Según comunicó el sitio especializado WABetaInfo, la aplicación tendrá importantes cambios en su interfaz, para unificar la estética en distintos sistemas operativos.

WhatsApp prepara una nueva actualización que cambiará su imagen en la mayoría de las plataformas. Su versión para iPhone, que cambiará por completo su interfaz por primera vez en mucho tiempo, no será la única modificación que Meta planifica para el futuro.

Según trascendió en una captura de pantalla del sitio especializado WABetaInfo, la aplicación tendrá cambios importantes en su versión de Android. El cambio más llamativo estará en la barra superior de la aplicación, que abandonará el clásico verde para adoptar un fondo completamente blanco, similar al de la versión de iOS.

📝 WhatsApp beta for Android 2.23.18.18: what's new?



WhatsApp is working on a new interface for the white top app bar with a green app name, and it will be available in a future update of the app!



What are your thoughts about it? Share them below!https://t.co/KQA4c8u6pn pic.twitter.com/b18XcttHfD