Cambios de Gabinete: Sergio Massa dejaría al equipo de Cristina Kirchner en Energía

Nota extraída de TN por Gonzalo Aziz

Se trata de Darío Martínez y Federico Basualdo, del área energética, una de las más cuestionadas por el manejo de los subsidios y su impacto en el déficit.

El desembarco de Sergio Massa en el Gabinete no sería suficiente para desplazar al kirchnerismo de Energía, una de las áreas de gobierno más sensibles: según los trascendidos, el flamante ministro de Economía, Desarrollo Productivo y Agricultura apostaría por el equilibrio al ratificar en sus cargos a Darío Martínez y Federico Basualdo, secretario de Energía y subsecretario de Energía Eléctrica, dos hombres fieles a la vice Cristina Kirchner.

Este viernes al mediodía, al finalizar su reunión en Olivos con el presidente Alberto Fernández, Massa adelantó que hasta el lunes no confirmará a ningún funcionario y que no habrá novedades sobre su equipo económico. “No anticipen ni funcionarios que entran ni funcionarios que salen porque hasta el lunes no voy a empezar ni a designar ni correr funcionarios”, sentenció.

Más allá de las especulaciones, fuentes vinculadas al camporismo le informaron a TN que Energía seguirá en manos del kirchnerismo. Si bien el área energética es una de las más cuestionadas por el manejo de los subsidios y su impacto en el déficit -situación que derivó en la salida del Gobierno de Martín Guzmán-, Massa evitaría confrontar con CFK, al menos en el futuro cercano.

Darío Martínez (en el centro) y Federico Basualdo (a su derecha), los responsables de la política energética K. (Foto: Twitter/@dariomartinezpj)

Así, Martínez y Basualdo seguirían firmes en sus cargos. Resta definir si habrá cambios en la política energética y de subsidios o si esa cuestión también quedará pendiente.

La continuidad del kirchnerismo en Energía -por una cuestión “ideológica”- era parte del acuerdo que Massa rubricó con la vicepresidenta para que ella avalara su empoderamiento como superministro.

El equipo económico de Sergio Massa: quiénes lo acompañarían

En los pasillos de la Casa Rosada suena fuerte el nombre de José Ignacio “Vasco” De Mendiguren para la secretaría de Producción. El extitular de la Unión Industrial Argentina ya había sido propuesto por Massa para ese cargo cuando lo echaron a Matías Kulfas. Otro nombre casi confirmado es el de Gabriel Delgado, un integrante de la mesa chica de Massa hace años, que desembocaría en la secretaría de Agricultura.

De Mendiguren, extitular de la UIA y viejo asesor de Massa. (Foto: NA)

Las principales incógnitas ahora son la del secretario de Finanzas y el secretario de Hacienda, dos figuras clave. El primero de ellos, por ejemplo, será encargado de establecer relaciones entre el nuevo ministerio y los organismos internacionales de crédito.

Otros hombres de confianza de Massa son el exministro de Economía Miguel Peirano, el subdirector del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS), Lisandro Cleri, el actual director general de la Aduana, Guillermo Michel, el secretario de Finanzas, Eduardo Setti; y Pablo Mayer Carrera, actual director del Banco Central.

El Gobierno analiza más cambios de Gabinete: Obras Públicas absorbería Transporte

Más allá de los nombres que elegirá Sergio Massa para que lo acompañen en Economía, el Gobierno analiza por estas horas más transformaciones en el Gabinete. En las próximas horas, el Ejecutivo podría anunciar que el Ministerio de Obras Públicas, a cargo de Gabriel Katopodis, absorberá la cartera de Transporte, que conduce el massista Alexis Guerrera.

En línea con la unificación, en Economía, de ministerios como el de Desarrollo Productivo y Agricultura, Katopodis quedaría al frente del ministerio reformado y Transporte pasaría a ser una Secretaría dentro de Obras Públicas, en principio con Guerrera al frente.

Gabriel Katopodis, ministro de Obras Públicas, había adelantado la reactivación en medio de la cuarentena. (Foto: NA).

En el Ejecutivo indicaban que la decisión parte de una búsqueda de “equilibrios políticos” y un intento de “eficientizar” la gestión.

Sergio Massa sumó poder de forma significativa y Cristina Kirchner mantendrá a sus funcionarios en Energía, a Eduardo de Pedro en Interior y se queda con el control de la AFIP.

Aunque siempre fue señalado como un funcionario cercano a Alberto Fernández, el ministro Katopodis tiene buena relación con el nuevo ministro de Economía, nunca tuvo roces con la Vicepresidenta y tiene el respaldo -como exintendente de General San Martín-, de los jefes comunales del conurbano.

El Gobierno aceptó las renuncias de Beliz y de Julián Domínguez

Por otra parte, el Gobierno oficializó la aceptación de las renuncias de Julián Domínguez como ministro de Agricultura y de Gustavo Béliz como secretario de Asuntos Estratégicos, a través de decretos publicados en el Boletín Oficial, en el marco de la reestructuración del Gabinete.

La extitular de la Agencia Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Mercedes Marco del Pont, ocupará el lugar de Béliz en la Secretaría de Asuntos Estratégicos y Castagneto se desempañará como titular del ente recaudador.

El jefe de Estado designó también a Silvina Batakis como presidenta del Banco Nación, por lo que dejará el Ministerio de Economía y se informó que a pedido del mandatario Daniel Scioli volverá a la embajada argentina en Brasil y dejará el Ministerio de Desarrollo Productivo.