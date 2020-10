Cambios en el gabinete: desde el Gobierno admiten que faltan “ajustes de gestión”

La mención de “funcionarios o funcionarias que no funcionan”, como dijo Cristina Kirchner, es un mensaje que se amoldará a una suerte de ajustes en algunos ministerios

La carta de Cristina Kirchner impactó en el seno de la Casa Rosada. No avanzarán en un cambio de gabinete y, en tal caso, la mención de “funcionarios o funcionarias que no funcionan”, como dijo la vicepresidenta, es un mensaje que se amoldará a una suerte de ajustes en algunos ministerios.

El otro eje del mensaje es el que sonó con fuerza de queja afuera de la Casa Rosada y como una suerte de “consejo de una guía espiritual” desde la mirada interna del poder.

“Hoy maltratan a un Presidente que, más allá de funcionarios o funcionarias que no funcionan y más allá de aciertos o desaciertos, no tiene ninguno de los ‘defectos’ que me atribuían”, escribió la protagonista.

Allegados al jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, aseguraban al sitio Infobae que ese pasaje de la carta no será atendido como un recambio de ministros sino como “ajustes necesarios en algunas áreas”. No dieron detalles de qué ministerios necesitarían de esos ajustes.

Está claro que interpretaron que Cristina Kirchner apuntaba con aquella mención al mismo jefe de Gabinete, a la ministra de Justicia, Marcela Losardo; a la secretaria Legal y Técnica, Vilma Ibarra; al ministro de Producción, Matías Kulfas o incluso al canciller Felipe Solá, a quien en el Instituto Patria y el kirchnerismo puro tienen en la mira por sus cuestionamientos hacia el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela.