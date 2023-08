“Caminar sin asustar”: diferencias en UxP por la estrategia para ir a buscar a los indecisos y desencantados

Algunos dirigentes del oficialismo creen que con una “campaña del miedo” no alcanza y se debe ir por el electorado con medidas concretas. La explicación de Massa a las organizaciones sociales y el discurso con el que bajarán a los barrios.

Sergio Massatomó el martes el teléfono de manos de uno de sus colaboradores. Del otro lado, un importante referente social lo esperaba con una frase contundente: “Sin medidas no podemos bajar a los barrios”. Habían pasado poco más de 24 horas de la devaluación del 20% post derrota en las PASO y los mercados ardían. “Esto va a generar un desastre en los sectores más vulnerables”, le advirtió al ministro de Economía y candidato a presidente de Unión por la Patria.

En el oficialismo la campaña está prácticamente paralizada. Tras quedar terceros en las PASO, en el comando de Unión por la Patria sobre la calle Mitre por ahora solo se analizaron los motivos de la derrota y se decidió que sea Sergio Massa el que en estos primeros días se ponga al frente del plan “explicar la crisis”. No mucho más. Hasta el momento no hay una estrategia clara más allá de que se decidió polarizar de manera total con Javier Milei para intentar llegar a un balotaje con el libertario.

Una de las cuestiones que se debate es de qué manera ir a buscar al electorado que no fue a votar. En las PASO concurrió casi el 69% del padrón, el porcentaje más bajo de la historia para una interna presidencial y en el oficialismo entienden que es necesario llevar adelante acciones para que esa gente concurra a las urnas. Pero el dilema es cómo. Y allí convergen dos grandes ideas que están en pleno debate.

Hay quienes dicen que se debe caminar los barrios sin asustar y otros que entienden que se debe profundizar cada vez más la campaña del miedo, tal como hizo esta semana Andrés “Cuervo” Larroque cuando aseguró que “el infierno tan temido está cerca”, en clara alusión a la posibilidad de que Milei desembarque en la Casa Rosada.

Pero para llevar adelante la idea de ir a los barrios bajo el concepto “caminar sin asustar”, las organizaciones sociales le dijeron a Massa que es necesario que se tomen medidas concretas. El ministro de Economía prometió una suma fija para los trabajadores en blanco, refuerzos en la Asignación Universal por Hijo y asignaciones familiares. “Tenemos que llevar algo concreto para que la gente se sienta parte del proyecto”, le remarcaron al postulante de UxP. Los que abonan esta teoría dicen que la gente no va a ir a votar por miedo y que hay que “reconquistarlos con anuncios y militancia”.

Massa ya había tenido una conversación con estos sectores previo a las PASO. Allí les remarcó que la falta de acuerdo con el FMI le impedía tomar medidas como las que posiblemente se anuncien esta semana que inicia. Fue una campaña en la que muchos dicen que el oficialismo estuvo atado de pies y manos.

Tras adoptar una medida antipática como la devaluación del lunes pasado, el Gobierno cumplió entonces con uno de los pedidos del Fondo y está cerca de recibir fondos con los que tendrá algo de muñeca para llevar calma a los mercados en estos meses. Pero la remarcación de precios que se produjo y produce en estos días podría ser un golpe fatal para el ministro y candidato.

Por caso, Juan Grabois, que le aportó más de cinco puntos a Unión por la Patria el pasado 13 de agosto, pidió medidas urgentes para los sectores más postergados. Entre otras cosas, dijo que la suma fija debe abarcar a la mayor cantidad de trabajadores. Esta no es una cuestión menor porque antes de las PASO, se hablaba de un monto de unos $30 mil, pero tras la devaluación ese número podría ser mayor. “En los barrios no importa la discusión del Conicet, la gran mayoría no sabe lo que es, necesitan algo para ahora, ya”, remarcó. Algunos gremios ya hablan de $75 mil.

Por el contrario, en el oficialismo están quienes creen que se debe profundizar el discurso del miedo. “A la gente hay que recordarle que lo que hoy dan por sentado, como la educación y la salud pública y gratuita, pueden no tenerlo más”. Una especie de manual de estilo que el “Cuervo” Larroque ya empezó a escribir al asegurar que el “infierno tan temido está muy cerca”.

Por lo pronto en el comando unificado de UxP se decidió esta semana que sea Sergio Massa el que salga a explicar la crisis. El miércoles último estuvo en A dos Voces, por TN, y buscó poner fin a los rumores de una posible salida de Economía y prometió anuncios para “compensar las medidas difíciles” de los últimos días. Se refería a la devaluación y a la fuerte suba del dólar blue.

La campaña en el oficialismo está paralizada. Dicen que se retomarán las actividades proselitistas tras los anuncios de Massa y una vez que se haya puesto orden a la situación volverá al territorio. En el oficialismo sueltan que las actividades se centrará en buena medida en la provincia de Buenos Aires. “Se tienen que mejorar los números y el triunfo de Axel (Kicillof) tiene que ser la plataforma para mejorar a nivel nacional”, dicen.

Nadie dirá públicamente que hay malestar con los intendentes, aunque este medio pudo saber que hubo pedido de explicaciones. Es que en algunos distritos de la primera y tercera sección electoral algunos jefes comunales sacaron hasta 20 puntos más que Massa. Los intendentes juran no haber impulsado el corte y se comprometieron a trabajar más duro para conseguir el triunfo.

Esta vez Massa prefirió bancarlos públicamente y les agradeció el trabajo realizado en la previa de las PASO. “Somos gente de la democracia. He sacado 10 puntos y 45 puntos en una elección. Sé ganar, sé perder. Hago política porque amo este país”, señaló el tigrense.