Campeones del mundo:GabrielaCerruti tildó de“veteranos” a los jugadores de laSelección

Tras el triunfo de Argentina en Qatar 2022, la vocera presidencial se volvió tendencia por su comentario desafortunado sobre el plantel.

La portavoz de la Presidencia Gabriela Cerruti, no deja de ser noticia por sus dichos, esta vez se refirió al triunfo de la Seleccionar argentina de fútbol, pero tildó de “viejos” a los jugadores que ganaron la Copa.

“¿Quién dijo que ser viejo para algo depende de la cantidad de años?”, posteó la funcionaria en su cuenta de Instagram, a lo que añadió “El espíritu humano es capaz de romper la ley de la entropía”.

En su mensaje, la comunicadora cercana al presidente Alberto Fernández, le sumó un emoji de un corazón y un último texto que reza: “La Revolución de las Viejas saluda a estos veteranos”.

La publicación estaba acompañada por una foto de los jugadores Lionel Messi, Ángel Di María y Nicolás Otamendi, con la Copa del Mundo, en el vestuario tras la final ganado a Francia.

El particular comentario, que fue cuestionado en las redes sociales, tildándolo de “mala onda” o “innecesario”, se refiere a que la edad de los argentinos en la foto elegida por Cerruti, es de 35 años para el capitán y 34, para los otros dos jugadores.

Vale destacar que “La Revolución de las Viejas”, es un grupo político que integra la vocera presidencial y que reúne a mujeres nacidas en los cincuenta y los sesenta, que luchan contra la discriminación por razones de edad.

No se puede ser feliz en soledad.

Qué hermoso ser Argentina 🇦🇷❤️ pic.twitter.com/ujRQEjoect — Gabriela Cerruti (@gabicerru) December 19, 2022

Asimismo, buscan visibilizar las historias que sintieron y sufrieron a lo largo de las generaciones, para así evitar estereotipos y prejuicios, según cuentan en su página oficial y en las redes sociales.

Pero eso no fue el único mensaje que dejó la comunicadora, y que llamó la atención de los escasos seguidores con los que cuenta, porque un poco más tarde, durante los festejos multitudinarios en el Obelisco, posteó: “Me hice peronista porque no se puede ser feliz en soledad. Viva Argentina, carajo”.