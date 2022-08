Cantante concejal denunciado por violencia de género

Se trata de Nelson Ordóñez, cantante del grupo folclórico “Vale 4”.Fue denunciado por su par, Stella Pérez, por gritos e insultos en reunión de comisión del cuerpo.

El Concejo Deliberante de General G¨¨¨¨uemes.

Una concejala del municipio de General G¨¨¨¨uemes denunció a su par por violencia de género, tras una supuesta reunión de comisión donde el acusado habría actuado de manera violenta, hecho que según la víctima la llevó a concurrir a un hospital público para su atención.

Gritos, golpes de puños en una mesa y acciones corporales violentas e insultos por parte de Nelson Ordóñez contra la concejala hicieron que la misma deba ser atendida por una crisis de nervios y descompensación. Y hasta recibió atención psicológica por el trauma que ocasionó tal supuesta acción violenta. Por tal motivo la vicepresidenta primera del Concejo, Stella Maris Pérez, radicó la denuncia en la comisaría 11 de General G¨¨¨¨uemes el 18 de agosto cerca del mediodía.

Luego de eso fue trasladada al nosocomio local, donde fue asistida por el médico de guardia y la psicóloga. Por recomendación médica la edil fue llevada a su domicilio.

Diversos medios que se hicieron eco de la situación trataron de entrevistar a la edila Pérez, quien estableció que reservaría la cuestión, en razón de que no se trata de una situación menor ni política y mucho menos mediática.

«Soy mujer, madre, hermana, hija, como muchas mujeres que padecemos estos casos de violencia y por el hecho de pertenecer a la política algunos creen que se trata solo de eso, entonces minimizan, tergiversan y hasta inventan cosas. Yo, totalmente respetuosa de los medios de prensa, de los trabajadores que informan, les pido disculpas por no haberles dado la denuncia y los certificados médicos correspondientes en esos días en que se demoró la causa en llegar a la fiscalía, además de no querer mediatizarlo como un caso más, esperaba la protección policial que no llegaba, ni los papeles de la denuncia a la fiscalía, a tan solo 100 metros de distancia, sino hasta después de cuatro días», afirmó

La denuncia fue asentada en la comisaría de Gemes el jueves 18 y recién fue elevada a la fiscalía local el 22 de agosto, por intervención directa del abogado de la concejala denunciante.

Eso, según las fuentes, lo logró bajo apercibimiento de que se realizaría denuncia ante la fiscalía por la demora de cuatro días en realizar el pase correspondiente del caso. Se comenta en el ámbito político que el retraso obedeció supuestamente a la intervención de un legislador afín al denunciado, tratando de parar la misma.

Cabe aclarar que en el lugar donde se produjeron los hechos se encontraban otros concejales y asesores del cuerpo deliberativo, algunos de ellos acompañaron a la edil luego ser violentada.

La causa se encuentra en el Juzgado de Violencia Familiar y de Género 3, a cargo de María Carolina Cáceres Moreno. La jueza ordenó una serie de medidas de la que fue notificado el concejal y cantante del Grupo Vale 4, el 22, entre las que dispone y ordena: abstenerse y cesar toda conducta, que, por acción u omisión, de manera directa o indirecta, y por cualquier medio afecte la vida, libertad dignidad, integridad psicológica y laboral, como así también su seguridad personal y/o constituya acto de discriminación en contra de la víctima Stella Maris Pérez.

Después de la sesión del Concejo Deliberante, que se llevó a cabo el día miércoles, y al ser blanco de ataque desde la bancada afín al concejal Ordóñez, en un ardid ideado (supuestamente) con la participación de éste, la concejal Pérez decidió, dar a conocer la situación facilitando a los medios la documentación judicial obrante, asegurando que la prudencia que mantuvo hasta ese momento, en no mediatizar el tema, sirvió de poco, fue acusada de mentir, mediatizar, encubrir para afectar políticamente la carrera del concejal. Agregó también que, además de la causa penal, va iniciar una causa civil al violento concejal por los daños y perjuicios ocasionados; la demanda dineraria será donada.

«Una persona que debiera tener empatía, buen trato, cordialidad, que hacen a la esencia de un grupo musical como el que integra, no es más que una persona violenta, que no solo me atacó por ser mujer, sino que me atacó porque no me aguanta, porque lo saco, como manifestó en un programa radial al otro día de los hechos», aseguró la denunciante.