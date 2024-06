Caputo culpó a la oposición por el salto del dólar y confirmó que le pedirán más fondos al FMI

El titular del Palacio de Hacienda sostuvo que por la falta de aprobación de la Ley Bases la economía argentina no despega y reveló que su equipo trabaja para pedir un nuevo crédito internacional.

En medio del fuerte cimbronazo político que sacude al gabinete de Javier Milei, por el escándalo de corrupción en el Ministerio de Capital Humano y las tensiones internas, el titular del Palacio de Hacienda, Luis Caputo, sostuvo que están esperando que lleguen nuevos desembolsos de dinero y que analizan un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Durante una conferencia de prensa el funcionario anticipó que solicitarán unos 800 millones de dólares al organismo internacional para sostener las reservas del Banco Central (BCRA), ante la falta de divisas por la negativa del campo a vender la soja acumulada en la última cosecha.

“Llevará un tiempo pero hay que acordarlo con el Fondo y eventualmente esperemos que con ese nuevo programa llegue nueva plata”, indicó el economista cercano al presidente Milei.

Asimismo, el líder del equipo económico de la gestión libertaria, apuntó contra la herencia recibida desde el Gobierno anterior al utilizar una metáfora poco favorable: “Teníamos un país con cáncer fiscal y metástasis monetaria, financiera, cambiaria e institucional. Era un paciente que estaba más cerca de pasar del otro lado de la vida que de recuperarse. Tuvimos que hacer toda una cirugía que muy poca gente esperaba. Se hicieron en un lapso de 5 meses cosas que no se hicieron en 100 años”.

“Han pasado ya más de seis meses, entonces es bueno hacer un pequeño raconto de lo que se ha recibido. La situación era realmente calamitosa. La combinación de lo peor del Rodrigazo, de lo peor de la inflación de Alfonsín y Menem y de la crisis de 2001. Un déficit fiscal de 5 puntos, un déficit cuasifiscal de 10 puntos; entonces un déficit consolidado de 15 puntos que es una bestialidad”, explicó Caputo.

Además, remarcó que al asumir encontraron “un Banco Central totalmente quebrado, 11.500 millones de dólares de reservas negativas, 3 bases monetarias en pasivos remunerados, a una tasa que implicaba emitir una base monetaria más cada 3 meses y medio, junto con una inflación arriba del 200 y la mayoría de los precios pisados”.

“Típicamente para bajar la inflación, lo primero que hacen los bancos centrales es subir tasa, es lo que dicen los manuales. Para la Argentina en ese momento hubiera sido un error porque subir las tasas de interés se hace para descomprimir el crédito, la generación secundaria de dinero y que la economía se desacelere”, señaló el Ministro de Milei.

Respecto a la falta de aprobación de la Ley Bases, el funcionario destacó que “ojalá haya responsabilidad por el lado del Congreso y que la Ley salga. Pero nosotros vamos a seguir; todo el mundo sabe que esta ley favorece a todos los argentinos y por eso la oposición no la quiere aprobar, es gente que no tiene ningún interés en que al país le vaya bien. Están en política por el negocio y ellos quieren manejarlo”.

“La gente apoya el cambio, están haciendo un esfuerzo importante, pero la diferencia es que hay esperanza porque la mayoría de la gente entendió que es el camino correcto y que no se sale de un modelo de 100 años en un par de meses; la gran mayoría de la gente ya entendió que no hay que volver ahí. No nos enganchemos con que 30 personas en el Senado atenten contra estos logros”, concluyó Caputo.