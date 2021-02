Carla Vizzotti aseguró que “desconocía totalmente” el vacunatorio VIP en el ministerio de Salud

A su vez, la ministra minimizó los hechos al sostener que «fue una situación puntual de vacunación de 10 personas en una situación incorrecta» Mientras el escándalo por lade políticos y personalidades destacadas crece minuto a minuto con nuevos implicados, la flamante ministra de Salud,, se despegó de la situación al reconocer que “” su existencia. A su vez, en un intento de suavizar la situación,en el que fueron vacunadas diez personas nada mas., fue una situación puntual de vacunación de 10 personas en una situación incorrecta, reprochable, que el Presidente ha tomado una medida inmediata y muy fuerte. Que haya un vacunatorio vip significa que hay una instalación donde la gente va ahí permanente. Eso es falso.“, afirmó en declaraciones a radio Con Vos.

Por otro lado, pese a que todos los que aseguraron haberse vacunado de forma paralela lo hicieron gracias a las gestiones del ex ministro de Salud, Ginés González García, Vizzotti hizo una férrea defensa de su antecesor aunque admitió que fue “un error” que el ex funcionario “asumió”.

“Ginés no estaba en el ministerio en ese momento tampoco. Manifestó en su carta de renuncia que esas personas debían ir al Hospital Posadas y que, por un error, se generó la vacunación en el Ministerio. Fue un error, él lo manifestó en su carta de renuncia, pero eso no puede empañar lo más mínimo su gestión en la pandemia y la trayectoria de Ginés. Tenemos que poner en balance las dos cosas. Es un error que hizo que saliera del Ministerio y me parece muy importante decir que él no estaba en el Ministerio en ese momento. Es una situación extraordinaria y excepcional”, resaltó.

Sobre su encuentro en Casa Rosada con Santiago Cafiero, Vizzotti destacó que tanto el presidente Alberto Fernández como el jefe de Gabinete le pidieron “poder mostrar la trazabilidad de las vacunas e informar con mucha transparencia los avances de la vacunación”.

En esta línea, puntualizó que se generará un protocolo “y un circuito de difusión de ese protocolo entendiendo que la situación es muy sensible, que impacta en la confianza de la gente, y entendiendo que la campaña de vacunación está marchando de una manera sólida”.

Por último, consultada por la vacunación del líder sindical, Hugo Moyano, aseguró no estar enterada y que “es un caso para analizar”. “Lo de la esposa y el hijo seguro que es más discutible, lo de Moyano como personal estratégico podemos hablar, pero se puede discutir si es el momento, si se puede esperar tener un número de vacunas más importantes”, añadió Vizzotti.