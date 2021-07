CarlosBianco apuntó contra la oposición al acusarlos de militar el“odio contra el país”:“Ni el nazismo se animó a hacerlo”

El jefe de Gabinete respaldó las duras declaraciones que realizó ayer Santiago Cafiero

En el día de ayer, el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, aseguró que “la Argentina no es ese país de mierda que a veces nos tratan de retratar” al encabezar un acto en el Museo del Bicentenario. Estas declaraciones fueron relevadas por su par de la Provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco, quien aprovecho para dar su opinión al respecto y apuntar contra la oposición.

“Hay una parte de la oposición política que ni siquiera está empujando una cuestión de odio entre los argentinos, sino que me parece que dio un salto que ni siquiera el fascismo, el nazismo o alguna autocracia europea se animó a hacerlo, que es odiar al país”, dijo el funcionario bonaerense.

La oposición “está buscando instalar eso que decía Santiago que es un país que no tiene ningún tipo de oportunidad para nadie”, acusó Bianco. “Es falso. Cuando uno mira nuestro país en perspectiva me animo a decir que es el mejor país de América Latina, en el que se vive en mejores condiciones. Aquí tenemos universidad pública de excelencia como no tiene casi ningún otro país de América latina, un sistema de salud que si bien estuvo golpeado se recuperó y pudo dar una respuesta contundente a la pandemia”, prosiguió el jefe de Gabinete de Axel Kicillof en diálogo con radio Delta.

“Tuve la suerte de ser funcionario de la cancillería y tuve la suerte de recorrer gran parte del mundo. Hay pocos países tan ricos y diversos como la Argentina. Hoy, Argentina debe estar entre los tres países donde se vive mejor en América Latina”, agregó Bianco y advirtió, dirigiéndose a la oposición: “Esto se da vuelta desarrollando el país, pero no atacando los orígenes de nuestro país como si no hubiera posibilidad de crecimiento”.