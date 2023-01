Carrió defendió a D’Alessandro tras las filtraciones de chats y cuestionó aLarreta

El fundadora de la Coalición Cívica vinculó el hackeo del teléfono del funcionario con las “mafias que asesinaron a Nisman”. Aseguró que se trata de “escuchas falsas e ilegales”

Elisa Carrió en encuentro de la Coalición Cívica

La líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, publicó en sus redes sociales un sugerente mensaje en el que defendió al ministro de Seguridad porteño, Marcelo D’Alessandro, tras la filtración de chats y también le reclamó al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, mayor firmeza en la defensa del funcionario.

“No sostener a funcionarios acosados por las mismas mafias que asesinaron a Nisman, con escuchas falsas e ilegales no habla muy bien del gobernante que no sostiene al funcionario, ni enfrenta a las mafias. Ya se ha hecho la denuncia penal correspondiente”, planteó la ex diputada nacional.

Si bien no dio nombres, Carrió hace clara referencia a las recientes filtraciones de conversaciones de D’Alessandro y a la falta de apoyos públicos que recibió el funcionario por parte del resto del gobierno porteño.

“Estamos frente a una nueva operación del kirchnerismo que recurre a la manipulación de la información y al espionaje ilegal. Intentan distraer la atención de los temas importantes y generar la sensación de que somos todos lo mismo”, había dicho Rodríguez Larreta cuando salieron a la luz los primeros chats, y agregó que el ministro está a disposición de la Justicia.

La última filtración consta de diferentes conversaciones con Silvio Robles, vocero del presidente de la Corte, Horacio Rosatti; con Silvia Majdalani, ex número dos de la AFI, y con Marcelo Violante, titular de Dakota, empresa de acarreo contratada por la Ciudad de Buenos Aires.

Entre los diálogos, queda en evidencia que el vocero de Rosatti y D’Alessandro hacen referencia al “fallo Robles”, en referencia al fallo de la Corte que se conocería más tarde, y favoreció a la Ciudad en el conflicto por los fondos de la policía con el gobierno nacional.

El ministro de Seguridad porteño, Marcelo D’Alessandro (@MarceDaless)

Y con Violante, el empresario que maneja la concesionaria de grúas y las playas de estacionamiento de Buenos Aires, comentaron en 2019 y 2020 sobre una supuesta entrega de sobres con dinero y sobre negocios con Horacio Rodríguez Larreta.

La estrategia del funcionario, por ahora, es decir que los chats fueron adulterados, y que deberá ser justamente la Justicia la que determine cuál es su responsabilidad. Pero incluso al interior de la Ciudad y en el PRO en general hay voces que piden que se haga a un lado.

Por su parte, la Casa Rosada se basó en parte de estas conversaciones para solicitar junto a un grupo de gobernadores el juicio político del titular de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosatti, “para que se investigue su conducta en el desempeño de sus funciones” en el marco del conflicto con la Ciudad de Buenos Aires por los fondos de coparticipación.