Carrió: “La república está en riesgo con Javier Milei como con Cristina Kirchner”

La líder de la Coalición Cívica cuestionó el paquete fiscal aprobado en el Senado, la gestión del Gobierno y la candidatura de Ariel Lijo en la Corte Suprema.

Elisa Carrió, líder de la Coalición Cívica, expresó fuertes críticas contra Javier Milei, comparándolo con Cristina Kirchner en términos de riesgo para la república. Carrió, quien siente personalmente los efectos de la crisis económica, reabrirá su estudio jurídico en la Capital tras la caída de las ventas de su marca de ropa y el aumento en los precios de medicamentos por las políticas de Milei. Pese a su retiro, Carrió sigue activa políticamente y planea postularse como senadora en 2025.

“La República está en riesgo con Milei como con Cristina. Los extremos ponen en riesgo las repúblicas y las democracias” consideró la líder de la Coalición Cívica. Además expresó que no cree que el ciclo del kirchnerismo esté terminado porque “Argentina es peronista”. “La porción republicana de esta nación es 20%, y no más. Yo aspiro a ese diez o veinte en momentos de adversidad. Como dice Arturo Pérez Reverte, la pandemia de estupidez mundial es brutal” manifestó.Carrió criticó el paquete fiscal aprobado en el Senado, calificando el resultado como un “triunfo simbólico” y un “empate”. Resaltó que la verdadera prueba será en Diputados y denunció que Milei, al buscar votos, está cayendo en prácticas similares a las de la “casta” que critica. “Hay una expertise política que no se puede confundir con casta”, comentó, señalando la importancia de las habilidades legislativas en las negociaciones.

La líder de la CC también subrayó la falta de un proyecto claro por parte del gobierno de Milei, destacando que el objetivo de no tener déficit fiscal es positivo, pero que las políticas actuales están causando un “pymecidio”. Criticó la ausencia de un plan para la economía real y propuso una ley especial para las pymes, enfatizando que “viene la etapa de la sustentabilidad y del desarrollo, porque la situación es dramática”.

En cuanto a la política educativa y el uso de la inteligencia artificial, Carrió señaló que Milei no ha abordado adecuadamente estos temas cruciales. “La educación del porvenir no es un proyecto de nación o continental, sino una necesidad frente a los dilemas de la inteligencia artificial”, advirtió, subrayando la importancia de una reforma educativa en el contexto de los avances tecnológicos.

Finalmente, Carrió acusó a Milei de mantener un pacto de impunidad con sectores del kirchnerismo, especialmente en el ámbito judicial, mencionando la candidatura de Ariel Lijo. Según Carrió, “Lijo es lo peor que nos puede pasar” y advirtió sobre la amenaza de mafias empresariales que buscan infiltrarse en la Corte Suprema. Además, criticó la influencia de figuras cercanas a Milei, como Santiago Caputo y Karina Milei, quienes, según ella, están acumulando poder sin un proyecto de nación claro.