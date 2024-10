Carrió tildó de “roedor” a Milei y dijo que Bullrich compra dirigentes

La ex diputada cuestionó el veto a la Ley de Financiamiento Universitario y también afirmó que a Macri se lo está tragando la interna del PRO.

La ex diputada y líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, cuestionó a Javier Milei y lo llamó “roedor” por su política de desfinanciar al Estado Nacional. Asimismo, también se metió en la interna del PRO que protagonizan el ex presidente Mauricio Macri y la ministra de Seguridad de la Nación Patricia Bullrich. Sobre ambos, la chaqueña afirmó que Bullrich compra dirigentes y a Macri “se lo están tragando” producto de esa dinámica.

“Yo soy un roedor que viene a destruir el Estado Nacional”

Sobre el presidente de la Nación y su ideología, Carrió expresó que “el modelo de Nación que se imagina Milei es un modelo de Nación sin Estado, lo cual no existe”. Y aseveró que si se quiere construir el Estado Nacional, lo reformás, eliminás algunas cosas que está haciendo Federico Sturzenegger (ministro de Desregulación y Transformación del Estado), privatizás Aerolíneas… Ahora, ¿él (Milei) qué hace? Él mata por desfinanciamiento, eso es un roedor”.

La política, para esquivar posibles ataques de trolls mileistas en su contra, dijo que el termino “roedor” fue utilizado por el mandatario nacional para definirse a si mismo en sus numerosos viajes al exterior: “Yo soy el roedor que viene a destruir el Estado nacional, que es una asociación ilícita”. Respecto a la cuestión de la Ley de Financiamiento Universitario en concreto, la ex legisladora manifestó que Milei es un “inculto” por su enfrentamiento con la universidad pública, pues representa “un punto troncal” de la clase media. Aunque también coincide con el Gobierno en cierto aspecto: “Que hay que reformar la universidad pública, no tengo duda. Que en este estado no puede continuar… pero esa es otra discusión”.

La interna del PRO

En torno a la interna del PRO entre Mauricio Macri y Patricia Bullrich, sobre la segunda afirmó que es una amiga, pero que la conoce y, acto seguido, expresó que la ministra de Seguridad compra dirigentes de este partido que son tragados por La Libertad Avanza. Como resultado de esta dinámica, Carrió sostuvo que a Macri “se lo están tragando”, y en relación puntual a la discusión parlamentaria sobre el veto a la Ley de Financiamiento Universitario, sigue de cerca cuál será la posición que tomará el espacio político que se disputan ex presidente y la funcionaria: “El PRO no puede salir a caminar a la calle si está en contra de la educación universitaria, porque si vos ves los dirigentes del PRO, la mayoría son egresados”.

Con la mira puesta en las Elecciones Legislativas

Por último, Elisa Carrió deslizó una vez mas que podría lanzarse como candidata en las próximas elecciones legislativas de 2025: Si está en juego el tronco de la Constitución Nacional y está en juego el tronco de la educación… Lo voy a ser”, dijo Lilita. Además, aludió a la posibilidad de competir en las urnas contra Cristina Kirchner, cuyo futuro es una incógnita, entre los comicios del año próximo y el operativo clamor para que sea presidenta del Partido Justicialista. “No me preocupa a quién me enfrente porque yo defiendo principios, no me enfrento a nadie. Solo enarbolo banderas de principios y no le tengo miedo a nadie. Es obvio, porque la denuncia por corrupción contra Cristina Kirchner la firmó la Coalición Cívica”, aseveró Carrió.