Carrió vuelve a encender la interna de JuntosxCambio: “Lo que causa escándalo es la verdad»

La líder de la Coalición Cívica publicó un nuevo mensaje vía Twitter donde hace público su fastidio por la forma en la que fueron tomadas sus declaraciones de los últimos días 1

La interna de Juntos por el Cambio sigue encendida. Esta semana, la fundadora de la Coalición Cívica, Elisa Carrió,arremetió contra numerosos referentes de Juntos por el Cambio durante una entrevista televisiva y provocó una feroz respuesta por parte de las principales figuras de la coalición.

Al día siguiente, Carrió admitió que con sus críticas quiso “ponerles un límite a todos” en el espacio en su relación con el PJ

“Yo estoy diciendo verdades antes de tiempo para que haya un gobierno decente de Juntos por el Cambio que gane el año que viene. Si no, no cuenten conmigo. Yo no miento más, no escondo más la verdad, prefiero morirme”, dijo con vehemencia.

aUna de las primeras en responder fue la presidenta del PRO, Patricia Bullrich: “Como presidenta del PRO no puedo ver con buenos ojos el espectáculo degradante de Elisa Carrió, al golpear a dirigentes de Juntos por el Cambio objetando sus conductas éticas. Y esto sin mirar la propia y la de sus aliados. Basta, Carrió”, lanzó furiosa por Twitter la ex ministra de Seguridad.

Luego de la intensa repercusión, Carrió, lejos de bajar un cambio, publicó un nuevo mensaje apuntado al interior de la oposición y manifestó su fastidio por la interpretación que se hizo de sus declaraciones de los últimos días.

“La imbecilidad según la Real Academia es la absoluta falta de entendimiento. Lo que causa escándalo no es el mensajero ni su tono, es su estilo ‘poco patriarcal’. Lo que causa escándalo es la verdad. Besos”, sentenció en su cuenta de Twitter.

Por otro lado, desde su entorno manifestaron que “no dijo nada que no hubiera dicho varias veces, públicamente y en privado”, y también sostuvieron que las denuncias que hizo pública ya habían sido advertidas en privado, y nada se había modificado en el último tiempo.