Caso Cecilia: las imágenes de las cámaras de seguridad

El material fue obtenido de una propiedad frente a la casa del Clan Sena y corresponde al 2 de junio, día en que los fiscales creen que fue asesinada.

Según los fiscales del caso, Cecilia Strzyzowski fue asesinada el día 2 de junio pasado en la casa de ubicada en Santa María de Oro 1460, en Resistencia. La imágenes que se publicaron corresponden a la ventana horaria que analiza la Justicia para esclarecer el presunto femicidio y fueron obtenidas de una propiedad ubicada frente al domicilio del Clan Sena.

Las imágenes fueron dadas a conocer por Infobae y muestran movimientos de los Sena en los instantes en que se habría ejecutado el femicidio. En una de las fotos publicadas se puede observar al matrimonio ingresando en una camioneta Hilux a la propiedad a las 12:16 del mediodía, unos 3 minutos luego de que, según la investigación, Cecilia fuera asesinada.

Según la imágenes, César Sena ingresó al domicilio a las 11:41 y Cecilia ya se encontraba adentro. Un vez ahí, la habría asesinado. Su madre, Marcela Acuña, también imputada en la causa, declaró lo que habría visto cuando llegó y notar a su hijo nervioso: “Me dirigí hacia la cocina y como lo vi de esa manera le dije de tomar un té y sentarme a hablar con él de lo que había sucedido con Cecilia y la pelea que él me había planteado. Pero en ese momento se largó a llorar“.

A las 19:27, la imágenes muestran la llegada de otro de los imputados y colaboradores del Clan, Gustavo Obregón, quien habría llegado para ayudar a deshacerse del cuerpo. “César y Gustavo cargaron el cuerpo de Cecilia en la cajuela de la camioneta marca Hilux, color blanca, para luego dirigirse hacia ‘Campo Rossi’”, afirman los fiscales en el pedido de prisión preventiva.

Obregón relató lo sucedido ese día ante la Justicia. “Yo estaba nervioso y no sabía que hacer. Dejé mi auto en la calle, y la camioneta de él ya estaba metida en el garaje de cola. Ahí César me dijo: ‘Gusti, ayúdame a sacar esto. Tenemos que ir al campo’. Yo agarré las bolsas, y cuando me acerqué a la camioneta César ya tenía el bulto en el suelo, atrás de la camioneta, extendido a lo ancho. Subimos entre los dos, uno en cada punta, agarrándolo de la frazada. Estaba medio duro. Lo acomodamos en la caja de la camioneta como pudimos”, sostuvo.