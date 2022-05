Caso Nisman: dos ex espías declararon que vigilaban la fiscalía de Viviana Fein

Los protagonistas respondían al ex agente Fernando Pocino; controlaban el edificio judicial para saber si iba a declarar su rival, Jaime Stiuso

Viviana Fein ocupó la Fiscalía Nacional en lo Criminal N° 45 hasta abril de 2016, cuando fue separada por la juez Fabiana Palmaghini de la instrucción del caso por la muerte de Alberto Nisman. Tiempo después, el caso pasó al fuero federal y comenzó a ser investigado como un asesinato por Julián Ercolini y Eduardo Taiano.

Durante los once meses que estuvo al frente de la investigación, Fein planteó que no había pruebas para concluir que al ex titular de la UFI AMIA lo habían asesinado en su departamento de Puerto Madero entre la noche del 17 y la noche del 18 de enero de 2015, cuando su mamá lo encontró tendido en el piso del baño.

Según detalla Hernán Cappiello en el diario La Nación, dos ex agentes de la AFI declararon bajo juramento ante la Justicia que espiaban a la fiscalía de Viviana Fein cuando investigaba la muerte del fiscal.

El objetivo era saber si se presentaría el ex jefe de contrainteligencia del organismo Jaime Stiuso, con quien Cristina Kirchner estaba fuertemente enfrentada.

Estos dos agentes, que declararon ante la unidad fiscal a cargo de Eduardo Taiano, integraban el grupo de la AFI que respondía a órdenes de Fernando Pocino, otro jefe del espionaje local, que estaba enfrentado con Stiuso.

En la época en que ocurrieron estas tareas de vigilancia sobre la fiscalía de Fein, la AFI estaba comandada por Oscar Parrilli y el número dos de la AFI era Juan Martín Mena, quien actualmente se desempeña como viceministro de Justicia del gobierno de Alberto Fernández.

Fuentes del kirchnerismo negaron al citado medio que hubiera habido una instrucción para hacer espionaje sobre Fein, aunque reconocieron que era público que en ese momento estaban tratando de dar con el paradero de Jaime Stiuso.