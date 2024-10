Causa Vialidad: el fiscal reclamó a Casación que confirme la condena contra Cristina Kirchner

“La Justicia no puede ser garante de la impunidad”, dijo Diego Luciani sobre la dilación en el proceso que condenó en primeria instancia, a seis años de prisión a la ex vicepresidenta.

Mientras Cristina Kirchner inicia su campaña para presidir el PJ nacional y sostener su influencia política, el fiscal federal Diego Luciani reclamó a la Cámara Federal de Casación Penal que confirme la condena a la ex vicepresidenta en el marco de la causa vialidad.

“La Justicia no puede ser garante de la impunidad. Tenemos que llegar a condenas y esas condenas tienen que quedar firmes. Si la persona corrupta tiene que ir presa, que vaya presa. Y tiene que devolver los bienes que se llevó del Estado, porque si no el resultado del proceso es la impunidad”, sostuvo el funcionario judicial.

Durante su participación en el Encuentro Internacional de la Corrupción Transnacional, que se llevó adelante en Madrid, España, Luciani se refirió a la dilación en la confirmación de la sentencia, que en primera instancia, condena a la ex mandataria a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos al encontrarla culpable de corrupción en la obra pública de la provincia de Santa Cruz.

“La sentencia no está firme, pero dejamos al descubierto toda la trama de corrupción. La impunidad queda a la vista cuando las sentencias no quedan firmes, cuando los involucrados no van presos y cuando no se devuelven los bienes al Estado. Si no, ¿cuál es el sentido de todo esto?”, destacó el fiscal.

En ese sentido el funcionario que llevó adelante la instrucción del caso, junto con su colega Sergio Mola, agregó: “Nuestro sistema de control en Argentina fue creado para darle posibilidades a los corruptos. Es un mensaje muy malo para la sociedad, porque los ejemplos tienen que venir de arriba hacia abajo, del Poder Ejecutivo y del Congreso”.

“Lo mejor sería trabajar en la elaboración de un plan integral para abordar los problemas de la Justicia. Padecimos todo tipo de intromisiones del presidente y de sus ministros. Alberto Fernández dijo en un programa de TV “Nisman se suicidó, espero que Luciani no se suicide”. Mis hijas estaban mirando ese día la TV. Me preguntaron ¿qué pasa?”, concluyó Luciani en referencia a su tarea al investigar la corrupción kirchnerista.