CausaVialidad: la defensa de JoséLópez pidió la nulidad y negó haber favorecido a LázaroBáez

El abogado del ex funcionario pidió la absolución y sostuvo que “su firma no aparece en ninguno de los expedientes”, de las 51 obras investigadas por irregularidades.

Siguen llevándose a cabo los alegatos de las defensas en el marco de la causa vialidad, que tiene como principal imputada a la vicepresidenta Cristina Kirchner, y que investiga irregularidades en la obra pública de Santa Cruz.

Hoy fue el turno de la defensa del ex secretario de Obras Públicas, José López, que denunció la incorporación de dos pruebas irregulares en el expediente, que fueron utilizadas en el alegato por los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola.

En ese sentido, solicitó la nulidad parcial del punto donde citan la declaración de José López, como arrepentido en la causa Cuadernos y la extracción de chats de su teléfono celular privado. “La declaración como arrepentido no puede ser tomada como prueba porque se hizo en un proceso que no está acumulado y así nos dio la razón el 23 de septiembre de 2021 el Tribunal”, argumentó el abogado Santiago Finn.

El letrado a cargo de defender al ex funcionario, que se encuentra detenido por no poder justificar el origen de 9 millones de pesos, sostuvo que “grande fue la sorpresa que tuvimos cuando en el alegato estas indagatorias fueron citadas por la Fiscalía”.

“Esto viola la garantía vinculada con el derecho a negarse a declarar o que el imputado declare lo que quiera, además de su derecho a la privacidad e intimidad”, aclaró el letrado, qua reafirmó que basado en este error, exigirá la nulidad parcial del alegato de los fiscales.

En un intento de desvincular a su defendido de la causa que investiga el direccionamiento de las obras públicas en el sur del país, Finn resaltó: “Mi resultado es que José López hablaba mucho de trabajo, de obra pública. Pero no hablaba de obras en Santa Cruz y muy poco con funcionarios de Vialidad: sólo se limitaba a inauguraciones o pedido de informes”.

Asimismo, el letrado aseguró que el ex secretario de Obras Públicas, no aparece mencionado en ningún expediente y mucho menos en los que forman parte del juicio. “Su firma no aparece en ninguna de las 51 obras que generaron expedientes y actos administrativos. No intervino en ninguno porque no le correspondía hacerlo”, constató el defensor oficial ante los jueces del TOF N°2 y los fiscales Mola y Luciani.

En tanto, el abogado descartó “acciones soterradas para beneficiar a Báez”, con testimonios que constan en la causa de ex subsecretarios de Obras Públicas que dijeron que negaron intervenciones “y mucho menos en Santa Cruz”.