Causa Vialidad: se reinicia el juicio contra Cristina Kirchner por la obra pública

La vicepresidenta es juzgada junto a algunos de sus ex funcionarios por el direccionamiento de contratos de obras públicas a favor de Lázaro Báez

El Tribunal Oral Federal 2 reanudará el juicio a la vicepresidenta Cristina Fernández y otros acusados por el presunto direccionamiento de la obra pública en beneficio de Lázaro Báez.

De hecho el miércoles, cuando se conozca el veredicto en torno a la llamada “Ruta del dinero K”, el empresario se enfrentará a la posibilidad de ser condenado con hasta 12 años de prisión por haber lavado al menos 60 millones de dólares.

Pero antes, como se dijo, se retomará el juicio que desde hace dos años enfrenta la ex presidenta y en el que todavía restan declarar un centenar de testigos, por lo que difícilmente el proceso concluya este año.

Incluso, se prevé que declaren todos los jefes de Gabinete del kirchnerismo, entre ellos el ahora presidente Alberto Fernández.

Cristina, Báez, el ex ministro de Planificación Julio De Vido; el ex secretario de Obras Públicas José López; el extitular de Vialidad Nacional Nelson Periotti, el ex funcionario de Planificación y primo de Néstor Kirchner, Carlos Kirchner, y otros siete imputados están acusados por asociación ilícita y administración fraudulenta.