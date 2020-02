Celosa es poco: una mujer obligó a su novio a tatuarse el pene

Al principio se especuló con que la adolescente lo habría presionado para realizar esta intervención. No obstante, en realidad el sujeto decidió llevarla a cabo como una demostración de su afecto por ella

Una joven pareja llamó la atención de los usuarios en las redes sociales luego de que uno de ellos aceptara tatuarse el nombre del otro en una parte íntima.

Resulta que el joven de 18 años aceptó tatuarse en su pene “Propiedad de Karen” para no dejar lugar a dudas sobre el “amor” que le tiene a la joven. Al parecer, este tampoco sería el primer gesto de amor que él tuvo con ella: cuando se conocieron, el muchacho decidió dejar su carrera para comenzar una nueva vida con Karen.

“Él tiene un miembro muy grande y México está lleno de mujeres ‘hot’ y pues le dije que si me ama pues que se tatúe que ese pene grandote es solo mío, y que si no lo hacía yo me iba con El Kevin”, pudo comentar Karen a través de la misma vía en la que se volvió pública la noticia.

Por su parte, el joven aclaró que al principio tenía miedo al dolor, pero tenía aún más miedo de perder “al amor de su vida”. Es así que decidió cumplir con su deseo y afirmó: “La amo y todo mi yo es de ella y pues se lo he querido demostrar, yo soy de su propiedad, ella es como mi ama y si hace falta me tatuo cuánto la amo en la frente”.