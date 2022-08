Chancalay, parece ser el de Racing”:el insólito error de Cristina en su discurso

La vicepresidenta confundió al jugador de La Academia con una persona cercana a Daniel Angelici, en el marco de una conversación revelada de José López y Nicolás Caputo.

“Hablan de un tal Chancalay, estuve averiguando, parece que es un jugador de Racing”, fue la confusa frase que pronunció Cristina Fernández en la exposición realizada por YouTube tras conocerse el pedido de condena que realizó ayer en su contra el fiscal Diego Luciani.

La vicepresidenta decidió brindar durante la jornada del martes una disertación a través de la web luego de que se le negara ampliar la indagatoria en el juicio que la investiga como presunta jefa de una asociación ilícita.

Durante su alocución, que duró aproximadamente una hora y media, un detalle no pasó desapercibido y rápidamente se volvió tendencia en las redes. Mientras divulgaba conversaciones y mensajes entre el ex funcionario José López, el empresario de la construcción Nicolás Caputo, amigo íntimo del ex presidente Mauricio Macri, y Eduardo Gutiérrez, empresario del grupo Farallón, cometió un insólito error que mantuvo a un jugador de Racing Club entre las primeras tendencias de Twitter.

“Hay otro mensaje inentendible que debe tener que ver con el fútbol porque hablan de un tal Chancalay, que estuve averiguando y parece ser un jugador de Racing. ‘Es un tal Gustavo Mola de Angelici. Todo es para que Caputo y otra empresa construyan’, dicen. ‘El volumen parece demasiado grande para el tipo de la 15′, no entiendo de qué se trata demasiado ese… Bueno, sigamos”, interpretó erróneamente la vicepresidenta sobre un mensaje que López le había enviado a José Luis Bezi, otro funcionario, la mañana del 27 de febrero de 2014.

Uno de los primeros en advertir el error de la vicepresidenta fue el periodista Juan Cruz Sanz, quien aclaró que “el Chancalay de Angelici es Marcelo Chancalay, un puntero de la Villa 20, empleado planta permanente del ministerio de Desarrollo porteño, que se metió en la obra pública con su empresa MACH SA”.

En Twitter quedó evidenciada la intromisión del apellido del jugador de La Academia, Tomás Chancalay: apareció en la sexta ubicación de las tendencias, después de los hashtags Cristina, Desesperada, CFK2023, Senado y Todos con Ella.