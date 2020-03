Charlotte Caniggia eligió su foto favorita y levantó la temperatura de las redes

La hija de Claudio Caniggia y Mariana Nannis acaparó la mirada de sus seguidores de Instagram con su postal más hot.

Charlotte Caniggia y una foto que generó gran repercusión en las redes sociales.

Charlotte Caniggia acaparó la mirada de sus seguidores desde sus stories de Instagram.

La hija de Claudio Caniggia y Mariana Nannis compartió la imagen favorita suya, según confesó en la red social.

Charlotte Caniggia se mostró súper hot en las redes sociales.

Esto sucede mientras la famosa se encuentra en plena cuarentena por el avance del coronavirus que tiene en vilo al mundo entero.

Las fuertes declaraciones de Charlotte Caniggia contra su padre en 2019

La ex participante del Bailando por un Sueño respondió sobre el casamiento de su padre y dijo que todo “es un chamuyo”. Y agregó: “No voy a opinar, pero nadie lo puede creer, ni ellos se lo creen. Quizá cuando uno se hace grande se pone así”.

Además, reveló que no estaba ni enterada y contó cómo lo vivió: “Me lo mandaron por internet. No es que me lo dijo él. Me gustaría que me lo dijera, pero es todo muy escondido, yo que sé. No me dijo nada, es raro”.

Ante la posibilidad de que se concrete el casamiento, Charlotte aseguró que no iría. “No me parece bien, pero bueno. Me desilusionó. No estoy del lado de nadie, pero me parece mal lo que mi papá hace, solamente eso”.

Para finalizar, la joven habló de la relación de sus padres y fue muy contundente: “No tengo idea de lo que van a hacer mis papás. No quiero opinar, es un tema bastante feo. Trato de estar bien y mostrarme bien. Obvio que uno a veces se pone mal pero eso es lo que no se muestra”.

Por último, Charlotte Caniggia consideró que su papá “tiene derecho a rehacer su vida amorosa, como todo el mundo, pero no de esa manera, con tanta exposición”.