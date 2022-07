Chau cuotas: el Banco Central prohibirá la financiación de compras en el exterior

Tras reforzar el cepo a los importadores, ahora el directorio del Banco Central dispuso una nueva traba para entidades financieras y proveedores no financieros de crédito. Desde el próximo lunes no podrán financiar los envíos via couriers, aquellas compras al exterior que se recibían mediante el sistema de “puerta a puerta”.

De este modo, se podrán seguir haciendo compras pero sin la posibilidad del pago con financiación. Esto se suma a otro cepo que se la había impuesto a los bancos: ya no podían financiar las compras de pasajes y productos de hotelería relacionados al turismo en el exterior.

La nueva norma aplica a “los productos en el exterior que se reciban por el sistema de envíos postales sin finalidad comercial según el Código Aduanero, ni de servicios internacionales de fletes, couriers y Gestoría de trámites aduaneros”, a los que los bancos ni las fintech “no deberán financiar en cuotas las compras de sus clientes –personas humanas y jurídicas”.