Choferes de transporte de larga distancia también se alzan contra las restricciones

Se suma otro rubro al reclamo frente a las disposiciones para contener la segunda ola de coronavirus En medio de la segunda ola de COVID-19, denuncian la delicada situación que atraviesa el rubro turístico y. El reclamo se siente con fuerza en las inmediaciones de la terminal porteña de Constitución, pero también en el interior del país:, son algunas de las provincias que adhirieron.

En este caso, la medida de fuerza que los trabajadores decidieron implementar fue el bloqueo de los accesos a la terminal de Constitución, con los propios micros atravesando las intersecciones. De esa manera, buscan visibilizar su situación y que alguna autoridad los atienda. La Policía de la Ciudad se encuentra organizando el tránsito para evitar un embotellamiento en la zona afectada.

“Es desesperante. Estuvimos 11 meses sin trabajar y empezamos a hacerlo al 50%. Y a dos meses y medio nos frenaron de nuevo. Las líneas pueden trabajar y se aprovechan de nuestro trabajo. Nosotros hacemos burbujas porque los viajes son cerrados. Pedimos que nos dejen trabajar o nos den una solución”, se quejó un manifestante de Córdoba. En el lugar hay alrededor de treinta micros frenando el acceso a la Ciudad, y advirtieron que si no son recibidos por el gobierno cortarían las rutas 9 y 19.

“El reclamo es una vez más porque el turismo ha sido castigado no permitiéndonos trabajar. Ayer fuimos echados de la terminal con Infantería. No estamos pidiendo nada que no nos corresponda, solo salir a trabajar para el sustento de nuestras familias”, manifestó Franco Piumato, representante del sector, al Diario Uno de Mendoza.

“No queremos subsidios, queremos trabajar”, afirmó Franco Pivatto, dueño de una de las compañías, al diario Los Andes.

El denominador común en todas las provincias es que esperan que funcionarios del Ministerio de Transporte de la Nación los escuchen y les den una solución.