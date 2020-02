Ciccone: Insfrán retrasó seis meses la causa por su pago a la firma de Boudou

Con excusas inauditas, los tribunales provinciales demoraron medio año la entrega de papeles clave sobre el gobernador que reclamaba el juez Lijo

El gobernador de Formosa se encuentra imputado en la causa que investiga una serie de adendas sobre la renegociación de la deuda que la provincia tenía con el Estado. Se sospecha de una presunta coima que se pagó a Boudou cuando era ministro de Economía.

Según detalla el diario Clarín, la acusación formal sostiene: se le imputa “haber participado de la maniobra por la cual Amado Boudou, mientras ocupaba el cargo de Ministro de Economía de la Nación, y José María Núñez Carmona, su socio y amigo personal, a través de la firma The Old Fund y de su representante Alejandro Vandenbroele, habrían realizado un contrato de consultoría, de forma irregular y en violación a la ley provincial 1180, con el Fondo Fiduciario de la Provincia de Formosa (FON.FI.PRO), administrado por Jorge Ubaldo Melchor, simulando un asesoramiento para la reestructuración de la deuda pública de Formosa; deuda que ya había sido negociada y su convenio firmado entre el anterior Ministro de Economía de la Nación, Carlos Fernández, y el Gobernador de la provincia de Formosa, Gildo Insfrán, más de dos meses antes de que Amado Boudou asumiera a cargo de dicha cartera. El objetivo de la contratación entre The Old Fund S.A. y el FON.FI.PRO. habría sido el cobro espurio de dinero perteneciente a fondos públicos de la provincia de Formosa”.

La Justicia sostiene que, ya con Boudou a cargo de Economía, firmó junto con Insfrán una adenda al convenio previamente rubricado por Fernández, a través de la cual, entre otras cosas, incorporó los intereses de la deuda dentro del monto a reestructurar, lo que le permitió cobrar a The Old Fund 7.667.161 pesos.

Durante más de dos meses no hubo respuesta. El juzgado insistió a la justicia provincial para que responda. “Es que al escrito que enviaron le falta un sello de agua” de la Cámara Federal porteña, intentaron explicar en Formosa.

Antiguamente, cuando se pedía algo a alguna provincia, se debía mandar un exhorto con todas las formalidades como si fuera al exterior. Después, una ley eliminó ese requisito. Con la jugada, la Justicia de Formosa ganó tiempo.