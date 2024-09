Cierra el blanqueo: el «agujero negro» que impide retirar el dinero en efectivo

A pesar de que la ley establece que los fondos menores a u$s 100 mil se pueden retirar de la Cuenta Especial de Regularización de Activos (CERA) desde el 1º de octubre, la fecha de disponibilidad de la declaración jurada haría que no se pueda por una semana. La consideración de AFIP

Redactora de Economía y PolíticaActualizado el 24 de Septiembre de 202409:10 ESCUCHAR RESUMENNOTA COMPLETA00:0000:451x

A menos de una semana del cierre de la «Etapa 1» del blanqueo de capitales, la única en la que se puede exteriorizar dinero en efectivo, y a la espera de definiciones clave se conoció que podrían existir siete días en donde no se podrían retirar los fondos de la Cuenta Especial de Regularización de Activos (CERA).

Los especialistas no pierden la expectativa de que el ministro de Economía, Luis Caputo haga uso de sus facultades y prorrogue la «Etapa 1» en los próximos días, hasta momento desde su entorno sostiene que se mantendrá la fecha de corte del 30 de septiembre.

En ese escenario, el pasado lunes 9 de septiembre, existió un Espacio de Diálogo entre funcionarios de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y cinco tributaristas sobre las dudas de la iniciativa con la que el Gobierno pretende «reactivar la economía».

Entre ellos, sobre nuevos requisitos para la extracción de los fondos que se depositen en la CERA menor a u$s 100 mil, que según el artículo 31 de la Ley 27.743 solo debería permanecer hasta el último día de la «Etapa 1» (30 de septiembre de 2024).

«La reglamentación fue muy deficiente, el decreto se reformó dos, tres veces. Dentro de estas desprolijidades, una de ellas es que, aparentemente, mientras que no se presente la declaración jurada el banco podría no liberarte los fondos«, aseguró el contador Dario Rajmilovich.

Pero la habilitación para la presentación de la declaración jurada, que en el caso de dinero en efectivo sería el certificado de la cuenta, reciente estaría el 7 de octubre. «Entre el martes 1 y el lunes 7 de octubre no se permitiría extraer los fondos«, destacó.

Según pudo saber este medio, las autoridades de la AFIP que participaron del encuentro contemplaron la posibilidad de rectificarlo para cumplir con la ley. Ante la consulta a fuentes oficiales no hubo respuesta al momento de cierre de la nota.

«La opción sería que se pueda retirar sin presentar la declaración jurada que es una cuestión entre el contribuyente y el fisco, los bancos no tienen nada que ver, debería permitir liberar los fondos a partir del 1º de octubre«, argumentó.

Siendo una postura que compartió el CEO de SDC Asesores Tributarios, Sebastián Domínguez, quien sostuvo que ninguna norma establece que se debe presentar al banco una declaración jurada (que aún no se sabe cómo es) por la exteriorización.

El requisito de los bancos de la presentación de la declaración jurada se debe a su preocupación por el caso de que un contribuyente abra diferentes CERAs cada una de ellas por montos inferiores a u$s 100 mil y quiera retirar los fondos sin pagar el impuesto del 5%.

«Las normas dicen que si el banco no retiene dentro de los cinco días el contribuyente tiene que depositar el impuesto. Si después no lo hace y se le cae el blanqueo no es responsable el banco, que se atribuye responsabilidades que no tiene», remarcó.