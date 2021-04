Cierre de escuelas: Trotta quedó desconectado de las decisiones finales de Alberto Fernández

El ministro venía defendiendo la presencialidad en las escuelas hasta las últimas horas. Desde Cambiemos pidieron su renuncia

La decisión de Alberto Fernández de suspender por 15 días las clases presenciales dejó mal parado al ministro de Educación, Nicolás Trotta, que venía haciendo una fuerte defensa del sistema de burbujas en las aulas durante los últimos días.

“Lo que permite que la escuela siga siendo un lugar de bajo riesgo son los protocolos estrictos que hemos aprobado federalmente. Confiamos en la fiscalización de cada una de las jurisdicciones”, había escrito el ministro en su cuenta de Twitter este mismo miércoles, horas antes del anuncio de Alberto.

“La escuela es central para poder transitar este momento de dificultad. La discusión no es presencialidad sí o no; las restricciones no pueden empezar por la escuela cuando la evidencia demuestra que son espacios seguros y necesarios para acompañar a nuestros niños”, había escrito el ministro en otro tuit.

El acuerdo de los ministros

“Todos los ministros de Educación sostienen esta misma mirada; si hay que restringir, que sean las demás actividades”, dijo Trotta. Recordó que “a partir de los consensos construidos en el marco del Consejo Federal de Educación, la administración de la presencialidad corresponde a cada gobierno provincial”.

Sin embargo, como ningún gobernador adoptó ninguna medida, el Presidente corrió con la carga de los anuncios. Kreplak había dicho en el mismo sentido que la idea era “aumentar la carga virtual y reducir la presencialidad”, aunque el Presidente anunció el cierre total de las actividades presenciales.