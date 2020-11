Clientes de COTO denuncian “ciberestafas”: qué dice el comunicado de la empresa

Robo de datos y ofrecimiento de promociones falsas entre las principales denuncias

La pandemia ha multiplicado exponencialmente las compras por internet en un intento de evitar las aglomeraciones y los focos de contagios. Sin embargo, ello trajo aparejado un considerable aumento de los ciberdelitos como las estafas.

En este caso, la cadena de Supermercados Coto se vio obligado a lanzar un comunicado en su pagina oficial y redes sociales en la que notifica a sus clientes de las estafas que aparentemente serían cometidas por individuos que se hacen pasar por el personal de la empresa para robar datos bancarios, solicitar pagos o recibir promociones inexistentes.

El comunicado reza lo siguiente:

Alerta:

Hemos verificado individuos que haciéndose pasar por personal de la empresa realizan diferentes modalidades de estafas. Desde COTO queremos avisarte que jamás te contactaremos para solicitarte datos bancarios, ni pagos por participar o recibir sorteos o beneficios o promociones, bajo ningún concepto. Ante cualquier sospecha o duda, contáctate directamente con nuestro Centro de Atención al Cliente 0800-888-4848 o escribinos en nuestras redes sociales.

Ante el comunicado, algunos usuarios aprovecharon para hacer publico los intentos de estafa que sufrieron:

“Recién mi papá recibió una llamada de alguien que le pedía una suma de dinero para otorgarle el “premio” siendo que mi papá desde que inició la pandemia que no va a comprar a Coto. Por suerte como él no escucha me paso la llamada a mi y corte enseguida” aporta una usuaria de Facebook.

“Holaaa es verdad a mí me llamaron diciéndome que gane una orden de compra por 30mil pesos que era un sorteo con un convenio de Movistar 1 sola vez me llamaron me quedo la duda pq me cortaron …la llamada” sostiene otra usuaria.

Ademas de su red social Facebook, la empresa difundió el mensaje en sus historias de Instagram y en su pagina web con el objetivo de que todos los clientes y usuarios estén al tanto del ciberdelito y eviten ser estafados.